마운자로부터 지방분해주사까지…GC녹십자웰빙, 메디컬 에스테틱 영토 확장 나선다

美 FDA 3상 앞둔 차세대 국소 지방분해주사 '라지엘' 판권 확보

라지엘 "원하는 부위·1회 투여로 지방세포 제거 효과 기대

[사진자료] 7,000억 비만 시장 공략…美 FDA 3상 앞둔 차세대 지방분해주사 도입 (2) 0 김상현 GC녹십자웰빙 대표(왼쪽), 라지엘 알론 블루멘펠드 라지엘 CEO. /GC녹십자웰빙

GC녹십자웰빙이 단 1회 투여로 원하는 부위의 지방만 빼주는 차세대 국소 지방분해주사 시장 공략에 나선다. 단순한 국내 판권 확보에 그치지 않고 전략 지분 투자도 단행하면서 글로벌 상업화에 따른 중장기 수익 실현도 노린다는 구상이다.GC녹십자웰빙은 지난 25일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 웨스틴 사우스코스트 플라자 호텔에서 이스라엘계 미국 바이오 기업 '라지엘테라퓨틱스(Raziel Therapeutics)'와 차세대 국소지방분해주사제의 한국 사업화에 대한 라이선스인(License-in) 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.GC녹십자웰빙은 이번 계약을 통해 미국 식품의약국(FDA) 임상 3상 진입 등 글로벌 상업화를 추진 중인 차세대 국소 지방분해주사제의 한국 내 독점 개발과 상업화 권리를 확보했다. 회사는 기존 비급여 의약품과 에스테틱 사업과 함께 현재 GLP-1 치료제의 급성장을 이끄는 '마운자로'의 유통을 담당하고 있다라지엘의 후보물질 'RZL-012'는 특정 부위의 지방 감소를 위해 개발 중인 차세대 국소 지방분해주사제다. 기존 지방분해주사제는 턱밑 지방 개선과 같은 얼굴 윤곽 시술을 중심으로 활용됐지만, 라지엘은 복부, 옆구리, 팔뚝 등 신체 다양한 부위의 지방 감소를 목표로 개발되고 있다. 라지엘은 다른 제품들과 달리 단 1회 투여만으로 주사 부위의 지방세포 제거 효과를 기대할 수 있는 것이 특징이라고 전했다.앞서 미국 임상 2상을 통해 단일 시술만으로 턱밑과 옆구리 지방 감소에 대한 유효성과 안전성을 확인했으며, FDA와 임상 3상 디자인 논의를 마치고 연내 임상 진입을 앞두고 있다. 중국에서도 허가용 임상 3상의 마무리 단계를 진행 중이다.GC녹십자웰빙은 라지엘에 대한 전략적 투자도 단행했다. 라지엘은 향후 미국 FDA 임상 3상 진입과 나스닥 상장을 노리고 있다. 회사는 이번 지분 참여로 국내 사업 성과와 향후 라지엘의 기업가치 상승에 따른 중장기적인 투자 수익 확보도 기대하고 있다.김상현 GC녹십자웰빙 대표이사는 "이번 파트너십을 통해 신성장 사업인 에스테틱 사업 포트폴리오를 더욱 강화하게 됐다"며 "글로벌 개발 일정에 발맞춰 국내 임상과 허가 절차를 신속히 추진하고, GLP-1 비만치료제 확산 이후 빠르게 성장하는 바디 컨투어링 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.