웰니스 기기, 혼수용품 시장서 인기…나무엑스 관심↑

AI 기반 웰니스 솔루션 통합 제공

에너지 비용 절감, 공간 활용도 높여

차별화된 디자인, 신혼집과 어울려

KakaoTalk_20260629_094719205_01 0 웰니스 로봇 나무엑스. /SK인텔릭스

단순한 가전과 가구의 개념을 넘어 건강과 편의까지 고려한 웰니스 기기가 새로운 혼수 트렌드로 자리 잡고 있다. 이런 가운데 최근 세계 최초 웰니스 로보틱스 브랜드 '나무엑스(NAMUHX)'에 관심이 쏠리고 있다.29일 SK인텔릭스에 따르면 나무엑스는 인간 중심의 AI 기술을 기반으로 다양한 웰니스 솔루션을 통합 제공하는 웰니스 로봇이다. 자율주행과 100% 음성 제어 기반의 에어 솔루션, 비접촉 방식의 바이탈 사인 체크 등 AI 기술을 활용한 웰니스 기능을 갖췄다.자율주행과 음성 제어를 기반으로 실내 오염원을 스스로 찾아 이동하며 공기를 관리하는 '에어 솔루션' 기능 제공도 나무엑스의 특징 중 하나다. 기존 661㎡형 고정형 공기청정기에 비해 청정 속도가 약 10배 빠르며 웰니스 로봇 1대로 최대 198㎡ 공간까지 관리할 수 있다.이를 통해 구독료와 에너지 비용을 절감하는 동시에 공간 활용도를 높였다. 고성능 에어 센서와 올인원 필터를 적용해 초미세먼지, 세균 등 총 28종 오염 물질을 99% 이상 제거할 수 있으며 가정은 물론 사무실 등 다양한 실내 환경에서 활용 할 수 있다.비접촉 방식의 원격 광혈류측정 기술을 활용해 체온, 심장활동강도, 맥박, 산소포화도, 스트레스 지수 등 5가지 주요 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 '바이탈 사인 체크' 기능도 제공한다. 사용자의 생활 패턴에 맞춰 작동하는 웰니스 모드 등 다양한 라이프스타일 기능도 지원한다.나무엑스는 온디바이스 AI 기반 웰니스 로봇으로 별도의 기기 조작이나 인터넷 연결 없이 음성만으로 주요 기능을 제어할 수 있는 지능형 AI 음성 대화 기능을 제공한다. 구글의 최신 AI 모델 제미나이를 연동해 답변 정확도와 응답 속도를 높였으며 구글 검색 기능을 통해 최신 정보에 대한 실시간 답변도 가능하다.최근에는 사용자를 인식해 일정 거리를 유지하며 따라 이동하는 '팔로우 미' 기능을 무선 소프트웨어 업데이트를 통해 새롭게 추가했다. 이를 통해 사용자가 머문 공간에서 공기질 관리와 바이탈 사인 체크 등 다양한 웰니스 서비스를 편리하게 이용할 수 있다. 청소기 사용이나 요리 과정에서 발생하는 미세먼지 등 오염원을 집중 관리하는 '에어 쉴드' 기능도 지원한다.앞서 지난달에는 지능형 보안 서비스 '세이프 케어'와 스트리밍 서비스 '라이브 뷰' 등을 잇단 선보이며 혁신적인 웰니스 플랫폼으로 진화를 거듭하고 있다.차별화된 디자인으로 인해 신혼집 인테리어 오브제로 활용도가 높다는 것도 강점이다. SK인텔릭스 관계자는 "독일 iF 디자인 어워드 수상작으로 한국 전통 미학을 대표하는 달항아리의 조형미를 현대적으로 재해석했다"며 "신혼집 거실이나 침실 등 다양한 공간에 자연스럽게 어울린다"고 말했다.