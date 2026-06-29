LG전자, 100℃ 스팀 적용하고 AI로 사물인식하는 청소로봇 ‘로니’

clip20260629102109 0 LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니(RONi). /LG전자

clip20260629102147 0 LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니(RONi)

LG전자가 프리미엄 로봇청소기 'LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니'를 출시한다고 29일 밝혔다.로니는 고객의 주거 환경과 인테리어 취향에 맞춰 선택할 수 있도록 주방 싱크대 하단 걸레받이 공간에 설치하는 자동 급배수형 '히든스테이션', 집안 어느 곳에나 독립적으로 배치 가능한 물통형 '오브제스테이션' 등 두 가지로 출시된다.히든스테이션은 거치대 높이가 15㎝에 불과해 별도의 하부장 시공이나 기존 수납공간의 희생 없이 걸레받이 공간을 그대로 활용해 설치할 수 있다. 청소로봇을 숨겨 공간을 깔끔하게 이용할 수 있다. 오브제스테이션은 협탁 디자인을 갖춰 다양한 생활 공간에 조화롭게 배치할 수 있다.두 제품 모두 청소시 스테이션의 전면 자동 개폐 도어로 출입하며, 평소에는 도어가 닫혀 기기가 외부로 노출되지 않는다.디자인 우수성을 인정받아 대한인간공학회가 주관하는 '2025 인간공학 디자인 어워드'에서 '최고제품상'을 수상했다.LG전자는 로니에 세계 최초로 본체와 스테이션 모두에 100℃ 스팀 기능을 적용했다.청소 시 100℃ 스팀을 물걸레에 분사해 바닥의 찌든 때를 효과적으로 제거한다. 청소 후에는 스테이션에서 100℃ 스팀과 온수 세척으로 유해균 4종(황색포도상구균·녹농균·폐렴간균·대장균)을 99.99% 없앤다.세척 후에는 온풍으로 물걸레를 건조해 악취 유발 물질을 최대 97% 줄인다. 또한 상단 배기 팬으로 습기를 배출하는 특허 기술 '스테이션 컨디셔닝'을 적용, 내부를 항상 청결하게 유지한다는 설명이다.청소 성능도 한층 끌어올렸다. 로니는 30W의 강력한 흡입력을 자랑하며, 180rpm(분당 회전수)으로 고속 회전하는 물걸레가 바닥의 찌든 때를 닦아낸다.사용 편의성을 높여주는 기능도 눈에 띈다. 모서리 청소 시 구석 먼지를 중앙 흡입구로 쓸어 모으는 사이드 브러시가 약 46㎜까지 확장돼 사각지대 없이 꼼꼼히 청소하며, 흡입구에 탑재된 이중 브러시는 머리카락을 가운데로 모아 엉킴을 효과적으로 방지한다.로니는 LG전자가 자체 개발한 'AI 사물인식' 기술과 본체에 탑재된 8개의 센서로 공간 구조를 분석하고 전선·화분·반려동물의 배설물 등 120여종의 물체를 구분해낸다. 이를 바탕으로 장애물은 알아서 안전하게 회피하며, 오염물질은 최적의 방식으로 깔끔하게 제거한다. 장애물 위치를 LG 씽큐 앱으로 사용자에게 안내하고, 추후 장애물이 치워지면 이를 스스로 인식해 해당 구역을 꼼꼼하게 다시 청소한다.또한, 거실·주방·침실 등 공간을 스스로 구분해 각 환경에 맞춰 흡입력과 주행 방식을 스스로 조절한다. 예를 들어 음식물이 자주 떨어지는 주방에서는 주행 경로를 촘촘하게 설정하고 흡입력을 높여 더 꼼꼼하게 청소한다.로니는 독자 보안 시스템 'LG 쉴드'를 탑재해 수집된 데이터를 암호화하고 암호 키를 분리 저장하는 등 보안 위협을 최소화했다. 또한 청소 후 스테이션 도어가 닫히는 구조를 갖춰 카메라 노출에 대한 고객의 우려를 원천적으로 차단했다. 이 같은 철저한 보안성을 인정받아 개인정보보호위원회로부터 '개인정보보호 중심 설계' 인증을 획득했다.손창우 LG전자 리빙솔루션사업부장은 "세계 최초로 본체와 스테이션 모두에 100℃ 스팀을 적용해 위생 관리를 극대화하는 동시에, 주거 공간의 품격을 높이는 깔끔한 디자인으로 고객에게 차원이 다른 사용 경험을 제공할 것"이라고 말했다.