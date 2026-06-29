李대통령 지지율 46.5%…6주 연속 하락[리얼미터]

발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 '미래신안보 혁신기업 육성전략' 회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 6주 연속 하락했다는 조사가 29일 나왔다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 22∼26일 전국 18세 이상 2502명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.2%포인트(p) 떨어진 46.5%로 집계됐다.부정 평가는 지난 주보다 0.2%p 하락한 49.5%로 집계됐다. '잘 모름'이라고 답변한 비율은 4%였다.이 대통령의 지지율은 지난 4월 넷째 주부터 6주 연속 떨어졌다.리얼미터는 "선관위 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다.지역별로 살펴보면 부산·울산·경남이 지난주보다 4.3p 떨어진 43.2%를 기록해, 하락폭이 가장 컸다.연령대별로는 70대 이상에서의 지지율이 45%를 기록해 전 주보다 1.7%p 떨어졌다. 40대에서는 1.3%p 하락한 56.9%를 기록했다.정당 지지율 조사(25∼26일, 전국 18세 이상 1002명 대상)에서는 더불어민주당이 전주보다 0.9%p 오른 41%를, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다.리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다.조국혁신당의 지지도는 3.7%로 집계됐다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.5%를 기록했다. 무당층이라고 응답한 비율은 6.9%였다.두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.1%를 기로했다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.