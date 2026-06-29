李“3대 메가 프로젝트, 대한민국 30년 책임질 것…이재용·최태원에 감사”

이재명 대통령, 3대 메가프로젝트 국민보고회 0 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이재용 삼성전자 회장, 이 대통령, 최태원 SK그룹 회장./ 연합뉴스

이재명 대통령은 29일 반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, 피지컬AI 등을 골자로 한 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회'에서 "지금 우리가 쌓아올리 게 될 3대 메가프로젝트의 성과가 앞으로 대한민국의 20년 30년을 책임지게 될 것"이라고 말했다.이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 국민보고회에서 "오늘 이자리가 막중한 과업 수행하는 첫 출발점이다. 국정 2년 차 올해를 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체불가 대한민국 꿈이 시작되는 한 해로 만들겠다"며 이 같이 강조했다.특히 이 대통령은 모두발언에 앞서 이날 보고회에 참석한 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장에게 감사 인사를 전했다.이 대통령은 "제가 지금까지 해낸 일 중에서 국민 여러분의 협조 덕에 많은 것들을 이뤄냈지만 오늘 이 성과는 가장 큰 국민적 또 역사적 성과"라며"우선 여기에 함께하신 두 분 회장님께 감사의 말씀을 드리지 않을 수가 없다"고 말했다.이 대통령은 "(대체불가 대한민국을 만들기 위한) 핵심적인 과제는 초격차 산업강국으로의 대도약 반도체와 인공지능 등 첨단기술 분야에서 압도적인 경쟁력을 확보하고 성장 과실이 전국 모든 국민에 퍼져나갈수있도록 모든 국민 체감할 수 있도록 만들어야겠다"고 말했다.이어 "지금은 전세계 경제 지형의 판이 흔들리는 승부의 시간"이라며 "속도전이 살 길이다. 어떤 나라보다 인공지능 핵심요소를 확보해야 한다"고 강조했다.이 대통령은 "반도체, 피지컬 AI, 인공지능 데이터센터가 대도약을 위한 3각축이다. 이를 묶어 정부와 민간의 역량을 총결집해야 한다"고 밝혔다.그러면서 이 대통령은 "폭발적으로 늘어나는 반도체 수요 생산 거점 빠르게 완성해야 한다"며 "서남권 등의 대규모 신규투자를 통해 압도적 공급 역량을 미리 확보해 나가야 한다. 잘 아시는 것처럼 기존의 용인 평택 중심으로 한 사이트는 이미 한계에 다다르고 있다"고 말했다.이어 "특히 전력 용수 등이 한계 다다르고 있는데, 계획된 팹을 신속하게 완료하고, 지금보다 속도 앞당겨서 해야하지 않을까 한다"며 "용수와 전력이 값싸고 안정된 용지 인프라 등이 구축된 새로운 사이트를 확고하게 개발해야 된다"고 설명했다.또 이 대통령은 "전국 각지 AI 데이터센터를 구축하는 일도 중요한 과제"라며 "피지컬 AI 통해 수집된 데이터가 데이터센터로 모여 산업혁신을 이끄는 선순환 체계를 이끌 때"라고 말했다.이어 "이런 삼각축이 톱니바퀴처럼 유기적으로 돌아갈 때 대한민국은 인공지능을 주도하는 전세계 초격차 산업으로 도약할 것"이라고 말했다.이 대통령은 호남에 반도체 클러스터를 조성하게 된 이유도 설명했다.이 대통령은 "호남 지역이 장기간 개발에서 소외되며 오히려 기회 요인 된 측면이 있다"며 "용수가 풍부하고 신재생에너지 풍부한 곳이 서남해안 일대"라고 설명했다.또 이 대통령은 "우리 기업들이 3대 메가프로젝트 거점으로 지역을 선택한 것도 이 때문"이라며 "국가입장에서는 균형발전이 중요하다. 양자 균형알 맞추는 일이 중요하다"고 말했다.이어 "그래서 정부 지원 통해서 인프라 구축하고 세제 지원이나 기타 지원을 통해서 기업들이 이쪽 지역이 유리하다는 판단을 할 수 있게 만드는 것이 정부가 해야할 일"이라고 강조했다.아울러 이 대통령은 "우리 정부는 정책 그리고 법을 새로 정비하는 일 부터 이 획기적인 변화 설게하는 일까지 어떤 혁신도 마다하지 않을 것"이라며 "제가 특별히 하나 약속 드린다면 청와대 안에 이 사업에 대한 직접 직할 담당관 두고 3대 메가프로젝트를 제가 직접 챙기고 신속하게 집행하도록 하겠다"고 약속했다.