경찰, 임은정 동부지검장 명예훼손 고소 박상용 검사 조사

朴, 정성호 장관에 대해서도 법적 조치 검토

clip20260629142823 0 박상용 인천지검 부부장검사가 아시아투데이와 인터뷰를 하고 있다. /송의주 기자

쌍방울 대북 송금 사건을 수사했던 박상용 검사가 임은정 서울동부지검장을 명예훼손 혐의로 고소한 사건에 대해 경찰이 수사에 나섰다.서울 송파경찰서는 오전 10시부터 박 검사에 대한 고소인 조사를 진행 중이라고 29일 밝혔다. 박 검사는 지난 3월 9일 임 검사장을 명예훼손 혐의로 고소했다.임 검사장은 검찰 내부망에 "수사기관의 증거와 사건 조작은 강도나 살인보다 나쁜 짓이라는 이재명 대통령 발언에 동의하지 않을 검사는 없을 것"이라며 "서울고검에서 대북송금 사건 관련 진상조사를 진행 중이다"라고 박 검사를 우회적으로 비판했다.이에 박 검사는 "임 검사장이 조작 수사 의혹과 주장의 진위에 관해 물어보지도 않고 저에게 누명을 씌우려 하는, 이를 통해 공을 세워 정치적 이익을 얻고자 하는 의도가 아니라면 도저히 이해할 수 없는 글을 검사 게시판에 게시한 것을 봤다"는 글을 검찰 내부망에 올리며 경찰 고소 사실을 밝혔다.한편 박 검사는 '연어 술파티 의혹'이 사실이 아니라는 취지의 판결이 나온 뒤 정성호 법무부 장관에 대해서도 법적 조치를 검토 중이다.지난 20일 수원지법 형사11부 송병훈 재판장은 이화영 전 경기도 평화부지사의 국회증언감정법 위반 혐의를 유죄로 인정하고 징역 4개월을 선고했다. 박 검사는 이틀 뒤인 지난 22일 SNS에 '정성호 장관님, 허위의 '연어 술파티 의혹'을 사실인 것처럼 조작한 국가폭력에 대해 사과하십시오'란 제목의 글을 게시했다.박 검사는 "그 판결에 대한 장관님이나 법무부의 공식적인 입장을 아직 접한 바 없다"며 검찰을 반인권적, 비법치적 국가 폭력 조직으로 변태시킨 것에 대해 정 장관은 사과하고 반성해야 한다고 주장했다. 그는 이어 "일주일의 시간을 드리겠다. 응하지 않으시면 저도 국가 폭력과 법치 파괴에 대해 모든 법적 조치를 끝까지 취할 것"이라고 말했다.