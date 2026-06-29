대·중소기업 선순환 성장 기틀 만든다…삼성, 협력회사들과 상생협약 체결

29일 수원사업장에서 관련 협약 체결

11개사 참여…주병기 공정위원장도

삼성전자, 5조 사회 환원 구체화 계획

협력회사 지원·산업재해기금 운영 예정

"운명공동체로서 한 차원 높은 관계로"

clip20260629152057 0 29일 삼성그룹이 삼성전자 수원사업장에서 협력회사들과 상생 생태계 조성을 위한 협약을 체결했다. /최인규 기자

삼성그룹이 대·중소기업 상생 문화 확산 차원에서 공급망에 있는 협력회사들과의 협업을 강화한다. 무려 6700개의 회사가 자금·기술·인력 등의 측면에서 혜택을 볼 전망이다. 특히 회사가 최근에 밝힌 5조원 규모의 사회 환원책 일환으로 추진될 예정이다. 대기업과 중소기업 간의 선순환 성장의 기틀을 마련하고 있다는 점에서 의미가 크다는 평가가 나온다.29일 삼성그룹은 삼성전자 수원사업장에서 1·2·3차 협력회사와 상생 생태계 조성을 위한 협약을 체결했다. 협약식에는 노태문 삼성전자 대표이사를 비롯해 삼성디스플레이·삼성전기·삼성SDI·삼성SDS·삼성물산·삼성중공업·삼성E&A·제일기획·신라호텔·세메스 11개 계열사 대표와 주병기 공정거래위원장 등 150여 명이 참석했다.이는 단순한 거래 관계를 넘어 협력회사들과 실질적인 협력을 이어가기 위해 마련됐다. 건전한 공급망 생태계를 조성하기 위해서라는 게 삼성 측 관계자 설명이다.이번 협약을 계기로 삼성전자는 지난 5월 발표한 5조원 사회 환원 약속을 구체화하겠다는 방침이다. 현재 삼성전자는 사회 환원 차원에서 4000억원 규모의 온누리 상품권을 지급하는 감사 페스티벌을 진행하고 있다. 이와 별개로 2·3차 협력회사를 지원하고 산업재해기금을 운영하겠다는 것이다. 다만 기금의 규모가 어느 정도일진 아직 정해지지 않았다.나머지 계열사들의 경우 협력회사들과 소통 채널을 확대하고 지원 프로그램의 실효성을 재점검한다. 그동안 삼성전자를 비롯한 계열사들은 자금·기술·인력 분야에 맞춘 지원을 위해 3조 5000억원 규모의 상생펀드·ESG펀드를 운용했다. 또한 공동투자형 기술개발사업을 통해 특허 무상 이전과 협력회사 기술 보호에도 힘을 써온 만큼, 지속해서 확대하겠다는 입장이다. 이 외에 협력회사의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 진출 지원, 글로벌 공급망 연계 등 다각적인 협력 방안을 모색하기로 했다.노태문 삼성전자 사장은 "지금의 삼성이 존재할 수 있었던 데에는 많은 협력회사의 피와 땀, 열정, 노력이 있었다"며 "더불어 성장하는 운명공동체로서 한 차원 높은 협력관계를 구축하도록 할 것"이라고 했다. 이어 "상생의 온기가 2차, 3차 협력회사까지 전파될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.김영재 삼성전자 협력회사 협의회 회장은 "정부와 대기업, 중소기업이 손을 맞잡고 동반성장의 정신을 더욱 공고히 하는 계기가 되길 바란다"며 "우리 경제가 글로벌 파고를 헤쳐 나가는 동반성장의 가장 모범적인 이정표가 될 것으로 확신한다"고 강조했다.주병기 공정거래위원장은 "이번 상생 협약은 삼성의 상생 노력이 중소 협력회사로 막힘없이 흘러가도록 선순환의 물길을 여는 단초"라며 "삼성과 협력회사들의 노력이 결실을 맺을 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.