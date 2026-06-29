최윤범 고려아연 회장, 호주 퀸즐랜드주 수상 회동…핵심광물 협력 확대 논의

연방총리와의 회동 이어 협력 논의

호주 자회사 SMC 역할 주요 의제로 다뤄져

최윤범 고려아연 회장과 데이비드 크리사풀리(David Crisafulli) 호주 퀸즐랜드주 수상이 지난 26일 퀸즐랜드주 의사당에서 회동했다. (제공=고려아연) 0 최윤범 고려아연 회장(왼쪽)과 데이비드 크리사풀리 호주 퀸즐랜드주 수상이 지난 26일 퀸즐랜드주 의사당에서 회동했다. /고려아연

최윤범 고려아연 회장이 호주 연방총리와의 회동에 이어 퀸즐랜드주 수상을 만나 핵심광물 공급망 강화와 현지 광산·제련 기업과의 협력 확대 방안을 논의했다.29일 고려아연은 최 회장이 지난 26일 퀸즐랜드주 의사당에서 데이비드 크리사풀리(David Crisafulli) 퀸즐랜드주 수상과 회동했다고 밝혔다.이번 회동에서는 고려아연의 호주 자회사인 썬메탈코퍼레이션(SMC)의 역할이 주요 의제로 다뤄졌다. 고려아연은 1996년 퀸즐랜드주 타운즈빌에 SMC를 설립한 뒤 호주 최대 규모의 아연 제련소를 건설해 약 30년간 운영 중이다. 최근에는 태양광과 풍력, 수소 등 친환경 에너지 사업으로도 영역을 확대하고 있다.최 회장과 크리사풀리 수상과의 인연도 남다르다. 크리사풀리 수상은 최 회장이 SMC 대표 재임 당시 지역구 국회의원으로 활동하며 타운즈빌의 산업 발전과 지역사회의 미래를 함께 고민했던 인사로 알려졌다.크리사풀리 수상은 "고려아연의 SMC는 퀸즐랜드주의 가장 중요한 자산이자 모범적인 기업"이라며 "고려아연과 그 경영진은 SMC가 건설된 시점부터 지금까지 지역경제에 기여하고 지역사회와 상생해 온 신뢰할 수 있는 파트너"라고 평가했다. 이어 미국 정부와 전략광물 협력을 논의 중이라며 미국 핵심광물 통합제련소 사업인 '프로젝트 크루서블'을 추진 중인 고려아연과 다양한 협력 기회를 모색하겠다는 뜻을 밝혔다.이에 최 회장은 "고려아연과 SMC가 앞으로도 퀸즐랜드주와 호주의 산업 발전, 안정적인 핵심광물 공급망 구축, 에너지 전환에 더욱 크게 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 화답했다.양측은 SMC의 핵심광물 생산 확대 가능성과 퀸즐랜드 내 광산·제련 기업과의 협력 방안, 안정적인 핵심광물 공급망 구축 등에 대해 의견을 교환했다.SMC와 퀸즐랜드주는 최 회장에게 각별한 의미를 지닌 곳으로, 최 회장은 2014년부터 2019년까지 약 5년간 SMC 대표를 맡아 생산성과 수익성을 개선했다. 현재는 풍력·태양광·에너지저장장치(BESS)·그린수소 등을 축으로 한 '트로이카 드라이브' 전략을 추진하고 있다. 회사는 세계 최고 수준의 제련 기술과 현지 사업 경험을 바탕으로 호주의 핵심광물 공급망 구축에 기여하겠다는 계획이다.