그래디언트, 1000원 특별배당 100억 자사주 매입·소각

[사진] 그래디언트 CI 1

그래디언트가 29일 주당 1000원 특별배당과 최소 100억원 규모 자사주 매입·소각을 포함한 기업가치 제고 방안을 발표했다.그래디언트는 최근 놀유니버스 지분 처분으로 확보한 처분이익의 일부를 활용해 특별배당과 자사주 매입을 추진한다.우선 2026년 사업연도 특별배당을 실시한다. 주당 배당금을 기존 200원에서 1000원으로 확대할 예정이며 올해 정기주주총회에서 승인된 자본준비금의 이익잉여금 전입을 재원으로 하는 비과세 특별배당으로 진행한다.내년까지 최소 100억원 규모 자사주를 매입해 소각한다. 취득한 자사주는 기한 내 전량 소각하며 기존 보유 자사주도 연내 모두 소각한다.그래디언트는 2022년 인터파크 커머스 사업 매각 당시 매각대금의 일부를 주주에게 환원하겠다는 방침을 밝힌 바 있으며 이후 현재까지 신탁계약·공개매수를 통해 650억원 규모 자사주를 취득했다. 올해 초에는 기존 보유 자사주의 연내 전량 소각을 결정했다.그래디언트 관계자는 "앞으로도 기업의 성과가 주주가치로 이어질 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.한편, 그래디언트의 지난해 연결 기준 매출액은 3조600억원으로 산업자재 유통기업 아이마켓코리아와 의약품 유통기업 안연케어 등을 종속회사로 두고 있다. 오가노이드 전문기업 그래디언트 바이오컨버전스를 중심으로 바이오 헬스케어, AI기반 과학 교육 플랫폼 등으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다.