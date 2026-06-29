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아우토크립트, ‘국토교통 R&D 우수성과 20선’ 선정

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이철현 기자

승인 : 2026. 06. 29. 17:26

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[사진] 아우토크립트, 국토교통 R&D 우수성과 20선 선정
피지컬AI 보안 전문기업 아우토크립트가 수행한 정부 연구개발 과제가 국토교통부 주최 '2026 국토교통기술대전'에서 '국토교통 R&D 우수성과 20선'에 최종 선정됐다.

29일 아우토크립트에 따르면 이번에 우수성과로 선정된 과제명은 KATRI 주관 과제인 '국-20 자동차 통합보안 안전성 평가기술 개발'이며 우수 성과명은 '국제 수준의 자동차 사이버보안 안전관리 체계 및 평가기술 개발'이다.

이번 연구 과정에서 국내외 특허 21건을 출원하고 15건을 등록하는 성과를 거뒀다. 특히 미국·유럽·일본 등 기술 진입장벽이 높은 주요 시장에서 삼국특허를 포함해 해외 특허 4건을 확보했다.

대표적인 연구 성과로는 차량 내부 통신망(CAN BUS)에서 발생할 수 있는 해킹 공격을 탐지하고 비정상 패턴을 분석해 공격 여부를 신속하게 판단하는 기술이다.

아우토크립트는 CAN BUS 공격 탐지 방법 및 장치에 대한 유럽 특허를 등록했으며 차량 내부 통신망의 이상 징후를 분석하고 보안 위협을 식별하는 핵심 기술을 확보했다.

심상규 아우토크립트 부사장 겸 CTO는 "아우토크립트가 축적해 온 자동차 사이버보안 기술의 전문성과 글로벌 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "이번에 확보한 글로벌 특허와 핵심 기술을 바탕으로 차량 사이버보안 기술을 지속적으로 고도화하고 국내외 커넥티드카 및 자율주행 생태계의 안전성과 신뢰성 향상에 기여하겠다"고 말했다.
이철현 기자

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