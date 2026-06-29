젠틀몬스터, 프라다 협업 컬렉션 캠페인…사카구치 켄타로 출연

[이미지] 젠틀몬스터 프라다 협업 컬렉션 메인 캠페인 영상 스틸컷 0 젠틀몬스터 프라다 협업 컬렉션 메인 캠페인 영상. /젠틀몬스터

글로벌 패션 아이웨어 브랜드 '젠틀몬스터'가 프라다(PRADA)와 협업한 컬렉션의 캠페인 영상을 공개했다.이번 캠페인에는 일본 배우 '사카구치 켄타로'가 참여했다. 그는 현실과 상상의 경계를 넘나드는 인물로 등장해 협업 컬렉션이 담고 있는 초현실적 세계관을 자신만의 감성으로 풀어내며 몰입감을 더한다.책을 콘셉트로 한 캠페인은 '흙, 물, 불, 공기 그리고 사랑'이라는 다섯 가지 모티브를 중심으로 전개된다. 손끝에서 펼쳐지는 초현실적인 장면들을 통해 현실과 상상의 경계를 허물고, 프라다와 젠틀몬스터가 추구하는 창의성과 상상력을 시각적으로 담아냈다.영상 속 사카구치가 착용한 제품은 프라다 젠틀몬스터 협업 컬렉션으로 추정된다. 해당 제품은 정교한 렌즈 쉐입과 구조적인 프론트 설계, 프라다의 시그니처 삼각 로고와 젠틀몬스터 특유의 조형적 감각이 결합된 깔끔하고 유려한 라인의 티타늄 템플이 특징적이다.젠틀몬스터와 프라다 협업 컬렉션은 일본에서 먼저 출시된 이후 한국, 중국 대륙 일부 등 특정 아시아 지역 한정 출시될 예정이다.해당 영상은 젠틀몬스터 공식 SNS를 통해 확인 가능하다. 내달 31일부터 하우스노웨어 서울, 하우스노웨어 도산, 더현대 서울, 신세계 강남점을 포함한 젠틀몬스터 공식 스토어와 웹사이트를 통해 주문할 수 있다.