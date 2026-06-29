닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

젠틀몬스터, 프라다 협업 컬렉션 캠페인…사카구치 켄타로 출연

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260629010010327

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 06. 29. 18:18

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[이미지] 젠틀몬스터 프라다 협업 컬렉션 메인 캠페인 영상 스틸컷
젠틀몬스터 프라다 협업 컬렉션 메인 캠페인 영상. /젠틀몬스터
글로벌 패션 아이웨어 브랜드 '젠틀몬스터'가 프라다(PRADA)와 협업한 컬렉션의 캠페인 영상을 공개했다.

이번 캠페인에는 일본 배우 '사카구치 켄타로'가 참여했다. 그는 현실과 상상의 경계를 넘나드는 인물로 등장해 협업 컬렉션이 담고 있는 초현실적 세계관을 자신만의 감성으로 풀어내며 몰입감을 더한다.

책을 콘셉트로 한 캠페인은 '흙, 물, 불, 공기 그리고 사랑'이라는 다섯 가지 모티브를 중심으로 전개된다. 손끝에서 펼쳐지는 초현실적인 장면들을 통해 현실과 상상의 경계를 허물고, 프라다와 젠틀몬스터가 추구하는 창의성과 상상력을 시각적으로 담아냈다.

영상 속 사카구치가 착용한 제품은 프라다 젠틀몬스터 협업 컬렉션으로 추정된다. 해당 제품은 정교한 렌즈 쉐입과 구조적인 프론트 설계, 프라다의 시그니처 삼각 로고와 젠틀몬스터 특유의 조형적 감각이 결합된 깔끔하고 유려한 라인의 티타늄 템플이 특징적이다.

젠틀몬스터와 프라다 협업 컬렉션은 일본에서 먼저 출시된 이후 한국, 중국 대륙 일부 등 특정 아시아 지역 한정 출시될 예정이다.

해당 영상은 젠틀몬스터 공식 SNS를 통해 확인 가능하다. 내달 31일부터 하우스노웨어 서울, 하우스노웨어 도산, 더현대 서울, 신세계 강남점을 포함한 젠틀몬스터 공식 스토어와 웹사이트를 통해 주문할 수 있다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기