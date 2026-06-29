이재용 “광주, 반도체 새 단지”…수도권 중심서 전국 확산 전략

영남선 피지컬 AI·휴머노이드 로봇 투자 집중
이재용 삼성전자 회장은 29일 청와대에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 국민보고회에서 "AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못하는 속도로 변화하고 있다"며 "삼성을 포함한 반도체 기업들의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기 부족하다는 게 시장의 시각"이라고 설명했다. 이어 "기흥·화성·평택에 이어 용인 국가산단 투자 일정이 빨라졌고, 새로운 단지에 투자해야 할 시점도 앞당겨졌다"며 "여러 지역 중 전력·용수·인력 확보 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다"고 말했다.
가장 주목 받는 건 광주에 조성하는 2기의 전공정 팹이다. 현재 삼성전자는 경기도 기흥·화성·평택·용인을 비롯해 충청남도 온양·천안 등에서 메모리와 비메모리·패키징 공장을 운영 중이다. 폭발적인 AI 인프라 투자에 따라 HBM(고대역폭메모리)을 포함한 메모리를 중심으로 수요가 크게 늘어나면서 관련 생산기지를 확대해야 할 필요성이 커졌다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 지난해 360조원 규모의 메모리 시장이 올해 1500조원을 넘어, 2027년 2100조원까지 커질 것으로 내다봤다.
이번 투자는 반도체 분야에만 그치지 않는다. 서남권을 포함해 충청권과 경남권에서도 여러 첨단산업에 대한 삼성 계열사들의 투자가 병행된다. 우선 삼성SDS는 해남에서 최첨단 소버린 AI 인프라 확보에 나선다. 현재 삼성SDS 주도의 컨소시엄은 해남 솔라시도 AI 데이터센터 건립을 추진 중이다. 이 곳에서 공공·금융·국방 AX(인공지능 전환) 지원, 대학·연구소·기업 연구개발 역량 강화 등 역할을 수행하게 된다. 삼성물산 역시 호남 지역에서 태양광 발전 설비와 원전 기반 수소 생산시설 등을 조성한다.
충청권은 HBM과 패키징 거점으로 육성한다. 이 회장은 "AI 학습과 추론에 없어서는 안 될 HBM은 최첨단 적층 기술이 필요한 만큼 HBM 팹을 기존의 반도체 후공정 팹과 함께 천안·온양 등 충청권에 집중 투자하겠다"고 밝혔다. 삼성전자가 천안과 온양에 HBM 팹을 조성하고, 삼성디스플레이는 아산에 차세대 패널 생산기지를 구축한다. 삼성SDI와 삼성전기는 각각 천안과 세종에서 차세대 배터리 공장과 AI 서버용 패키지 기판 라인을 마련한다.
영남권에선 글로벌 경쟁이 심화하는 피지컬 AI와 휴머노이드 로봇 분야에 대한 투자가 집중된다. 차세대 배터리와 BESS(배터리에너지저장장치)는 삼성SDI가 울산을 중심으로, 차세대 조선 사업은 삼성중공업이 거제를 중심으로 각각 투자에 나선다. 구미에서는 삼성전자와 삼성SDS가 그룹 내부용 AI 데이터센터와 휴머노이드 로봇 투자를 실시한다. 삼성전기는 부산에서 최첨단 패키지 기판 투자를 확대할 계획이다. 이 회장이 일찍부터 미래 성장동력으로 낙점한 바이오 산업은 삼성바이오로직스 거점인 인천 송도에 집중 투자해 세계 최대 바이오 단지를 조성한다는 목표다.
삼성 안팎에서는 이번 투자로 지역별 첨단산업 거점을 구체화해 각각의 역량을 강화했다는 평가가 나온다. 이 회장은 "기업과 정부, 지자체가 힘을 모으면 대체불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다"고 밝혔다.