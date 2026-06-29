서남권에 800兆… 반도체 팹 4기 들어선다

삼성전자·SK하닉, 광주·전남에 2기씩
이재용·최태원 회장 투자계획 직접 발표
HBM 팹 등 전국 단위 1558조원 투입
李 "어려운 결단에 감사" 허리 숙여 인사
이재명 대통령은 29일 청와대에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 주재하고 "올해를 대체불가 대한민국의 꿈이 시작되는 한 해로 만들어야 한다"며 "핵심 과제는 초격차 산업강국으로의 대도약"이라고 밝혔다.
이 대통령은 "반도체, 피지컬 AI, 인공지능 데이터센터는 대도약을 위한 삼각축"이라며 "한국형 AI 생태계 구축에 정부와 민간의 역량을 총결집해야 한다"고 강조했다. 이어 "3대 메가프로젝트의 성과가 앞으로 대한민국의 20년, 30년을 책임지게 될 것"이라고 말했다.
이 대통령은 신규 생산 거점의 필요성도 부각했다.
이 대통령은 "폭발적으로 늘어나는 반도체 수요에 맞춰 생산 거점을 빠르게 완성해야 한다"며 "기존 용인·평택을 중심으로 한 설비들은 이미 한계에 다다르고 있다"고 했다. 이 대통령은 이어 "호남 지역이 장기간 개발에서 소외되며 오히려 기회 요인이 된 측면이 있다"며 "용수가 풍부하고 신재생에너지가 풍부한 곳이 서남해안 일대"라고 설명했다.
또 "우리 기업들이 3대 메가프로젝트 거점으로 이 지역을 선택한 것도 이 때문"이라며 "국가 입장에서는 균형발전이 중요하다. 성장성과 균형발전을 함께 맞추는 일이 중요하다"고 강조했다.
이 대통령은 "청와대 안에 이 사업을 전담하는 직할 담당관을 두고, 제가 직접 3대 메가프로젝트를 챙겨 신속한 집행이 이뤄지도록 하겠다"고 약속했다.
이날 국민보고회에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 참석해 대규모 투자 계획을 직접 발표했다. 이 대통령은 두 회장을 향해 "우리 국민과 대한민국의 미래를 위해 어려운 결단을 해 주신 점에 대해 국민을 대표해 감사 인사를 드린다"며 허리를 숙여 인사했다.
이어 "기업이 이익을 위해 활동하기도 하지만 국가 공동체의 미래를 위해 활동할 수 있다는 점도 확실히 증명했다"며 "저는 이 두 분을 국가 영웅, 또는 국민 영웅이라고 불러드리고 싶다"고 말했다.
이 회장은 광주에 반도체, 구미에 로봇, 울산에 배터리 생산시설 투자를 추진하겠다고 밝혔다. 최 회장도 AI 데이터센터와 반도체 공급망 확장을 위한 대규모 투자 계획을 발표했다.
이 대통령은 발표 후 이어진 토론에서 "신속한 원스톱 행정절차가 이뤄지도록 하는 점은 대통령이 직접 책임지겠다"고 밝혔다. 전기요금 문제와 관련해서는 "광주·전남 지역에 추가 공장을 설치하면 전기요금 문제가 중요해진다"며 "지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는 지산지소 원칙에 따라 전력요금에서도 확실히 메리트가 생기도록 하겠다"고 말했다.