與임미애 “호남에 재 뿌린다고 대구·경북 미래 나아지지 않아”

"남의 다리 긁는 소리 그만하고 세상을 직시해야"

기업·인재가 찾아올 환경 만들고 정부와 소통해야"

KakaoTalk_20260630_162432843 0 임미애 더불어민주당 의원이 30일 원내대책회의에서 발언하고 있다. /임미애 의원실

임미애 더불어민주당 의원이 30일 정부의 호남권 반도체 투자 발표 이후 대구·경북(TK) 지역을 중심으로 빗발치고 있는 반발에 대해 "호남에 재 뿌린다고 TK 미래가 나아지지 않는다"고 강조했다. 그러면서 투정 대신 정부와 협력해 기업이 찾아올 수 있는 환경을 조성함으로써 또 다른 기회를 노려야 한다고 조언했다.임 의원은 이날 원내대책회의에서 이같이 밝혔다. 그는 "정부의 호남권 반도체 팹 투자발표 이후 대구·경북에서 나오는 반발의 목소리를 지켜보고 있다"며 "우리에게 필요한 건 감정적인 규탄이 아닌 대구·경북의 백년대계를 위한 냉철한 주도권 싸움"이라고 했다.정치권에서 제기되고 있는 'TK소외론'에 대해선 "무조건적인 반대나 지역감정에 기대어 과거의 준비 부족과 무능을 가리려는 정략적 처사 이제 멈춰야 한다. 이제 남의 다리 긁는 소리 그만하고 세상을 직시하시기 바란다"고 말했다.임 의원은 정부의 호남 반도체 팹 투자에 대해 '공정한 결정'이라고 평가하면서 대구·경북도 독보적 경쟁력에 집중해 기업과 정부의 다음 선택을 받을 수 있도록 노력해야 한다고 밝혔다.그는 "호남 반도체 팹 투자는 먼저 준비한 자에게 기회가 간 매우 공정한 결정이다. 호남은 태양광, 풍력, 원자력 에너지가 동시에 공급되는 곳으로 전력 여유가 있고 신규 송전선로의 부담이 없으며 대규모 부지 확보도 용이하다"며 "오늘날 대기업의 투자는 RE100 달성과 인프라 확보라는 생존전략에 의해 움직인다"고 말했다.또 임 의원은 "대구·경북 장점도 분명 있다. 가장 많은 원자력 발전소를 보유하고 있고 기반 조성이 잘 된 국가산단들이 즐비하다. 용수도 풍부하다"며 "우리가 준비할 건 첨단기업들의 요구인 재생에너지를 공급할 대규모 집적된 태양광 단지 조성이고 그 간헐성을 극복할 양수발전소와 BESS시스템의 구축"이라고 했다.그러면서 "인력을 맞이할 정주 여건까지 지역의 민학관이 앞장서고 협력관계를 구축한다면 분명 내일의 주인은 우리일 것"이라며 "준비하는 자에게 다음 순번이 예고돼 있다. 투쟁 대신 경북이 가진 경쟁력인 세계적 수준의 소재부품장비 생태계에 집중해야 한다. 기업과 인재가 찾아올 수 있는 환경을 만들고 실리적 대안을 다듬어 정부와 소통해야 한다"고 강조했다.아울러 임 의원은 "이재명 정부가 아직 4년이나 남았다. 악담을 늘어놓는 것보다 대화하고 협력하는 것이 현명하다. 정부도 기업도 합리적인 선택을 하는 조직이라는 사실을 잊지 말아야 한다"며 "도민들이 원하는 건 정치적 이익을 위한 공허한 외침이 아니라 시대를 읽고 미래를 개척하는 유능한 리더십이다. 국민의힘 정치인들의 성숙한 상황인식과 태도 변화를 촉구한다"고 말했다.