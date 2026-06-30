SK가스, 울산GPS 지분 49% 매각…미래 투자 실탄

울산GPS 지분 49% 유동화 완료, 약 1조2242억원 확보

최대주주 지위 유지…성장 투자·재무구조 안정화 재원 활용

하반기 신규 성장 전략 공개…중기 주주환원정책도 재정비

울산GPS 지분 49% 유동화 완료, 약 1조2242억원 확보 0 울산 GPS전경./SK가스

SK가스가 울산GPS 지분 유동화를 마무리하며 대규모 투자 재원을 확보했다. 자산 매각에 그치지 않고 미래 성장사업 투자와 재무구조 개선을 위한 실탄을 마련한 만큼 에너지 시장 변화에 대응하기 위한 신규 성장 전략 추진에도 속도가 붙을 전망이다.30일 SK가스는 울산GPS 소수지분 유동화 거래가 잔금 수취를 끝으로 최종 종결됐다고 밝혔다. 이번 거래를 통해 SK가스는 울산GPS 지분 49%를 스틱인베스트먼트 계열 스틱한투인프라에 매각해 약 1조2242억원을 확보했다. 거래 이후에도 울산GPS 지분 51%를 보유해 최대주주 지위는 유지한다.SK가스는 확보한 재원을 미래 성장사업 투자와 재무구조 안정화에 활용할 계획이다. SK가스는 이번 거래를 단순한 자산 매각이 아니라 다음 단계 성장을 위한 전략적 자산 재배치의 출발점으로 평가했다.특히 중동 지정학적 리스크와 인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 증가 등 글로벌 에너지 시장 변화에 대응해 LPG·LNG 트레이딩 역량과 기존 인프라를 기반으로 사업 포트폴리오를 확대한다는 방침이다. 구체적인 성장 전략은 올해 하반기부터 시장과 순차적으로 공유할 계획이다.주주환원 정책도 강화한다. SK가스는 올해 3월 고배당기업 요건을 충족하고 기업가치 제고 계획을 공시한 데 이어 2027~2029년 중기 주주환원정책 개편도 검토하고 있다. 확정되는 대로 시장에 공개할 예정이다.SK가스 관계자는 "글로벌 에너지 시장은 중동 지정학적 리스크의 새로운 국면 진입과 AI 혁명에 따른 전력·에너지 지도의 구조적 재편에 직면해 있다"며 "이 같은 패러다임 전환을 새로운 성장 도약의 기회로 삼아 변화된 에너지 환경에 최적화된 사업 포트폴리오를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.