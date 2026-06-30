닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

중기벤처 중소

속옷도 쿨한 것이 좋아…냉감 언더웨어 경쟁 ‘후끈’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010760

글자크기

닫기

이철현 기자

승인 : 2026. 06. 30. 16:50

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

BYC '보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑' 등 신제품 잇단 출시
"새로운 여름 패션 아이템으로 주목…다양한 아이템으로 활용"
BYC 보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑_1
BYC 보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑. /BYC
본격적인 더위가 시작되면서 냉감 의류 수요가 확대되고 있다. 이런 가운데 최근 이너웨어가 여름철 새로운 패션 아이템이 되고 있는 상황이다. 무더위가 지속되면서 시원하고 쾌적하게 입을 수 있는 기능성웨어가 소비자들의 관심을 받고 있기 때문인데 앞으로 더욱 활성화 될 전망이다.

30일 업계에 따르면 BYC는 여름 시즌을 앞두고 냉감 기능을 강화한 기능성웨어 '보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑' 신제품을 출시했다.

해당 제품은 폴리의 내구성과 면의 부드러움을 갖춘 면폴리 혼방 소재로 입는 순간 시원함을 느낄 수 있다. 땀과 열기를 빠르게 배출해 무더운 날씨에도 쾌적함을 유지시켜 주고, 신축성이 뛰어나 활동량이 많은 여름철에도 편안하게 착용할 수 있다.

심플한 디자인의 탱탑 스타일로 제작돼 이너웨어는 물론 단독 착용도 가능하고 가볍고 부드러운 착용감으로 일상생활과 운동, 야외활동 등 다양한 상황에서 활용하기 좋다.

더위로 인한 냉감 이너웨어 수요 확대가 맞물리면서 판매량이 급등하는 상황도 발생하고 있다. 신성통상 탑텐의 '쿨에어(COOL Air) 브라 캐미솔'은 올해 1~6월 17일까지의 판매액이 지난해 동기 대비 26% 올랐다.

해당 제품은 접촉냉감 소재와 속건 기능을 갖춰 이른 더위는 물론 장마철 높은 습도 속에서도 쾌적한 착용감을 유지할 수 있다. 내장형 브라 패드가 우수한 지지력으로 압박 없이 깔끔한 실루엣을 연출하며 땀을 빠르게 흡수·건조해 겉옷이 몸에 달라붙거나 땀 자국이 남는 불편함을 줄인다.

탑텐은 해당 제품의 경쟁력과 활용도를 소비자에게 직관적으로 전달하고자 브랜드 앰버서더 배우 전지현의 착장 화보를 공개하기도 했다.

업계에서는 언더웨어를 단독으로 착용하거나 다양한 아이템과 레이어드하는 스타일이 대중화되는 추세가 지속될 것으로 보고 있는 가운데 경쟁도 치열해질 가능성을 제기하고 있다.

업계 관계자는 "그동안 여름철에 입었던 기본적인 티셔츠를 중심으로 형성됐던 냉감 의류 수요가 이제는 언더웨어 영역으로 확장되면서 기능성과 스타일을 겸비한 냉감 언데웨어로 발전하며 새로운 여름 패션 아이템으로 주목받고 있는 상황"이라며 "다가오는 장마 시즌에 많은 수요가 몰릴 것으로 예상되고 있어 앞으로 더욱 다양한 아이템으로 넓게 활용될 것"이라고 말했다.
이철현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

광주일고 “선수들 휘둘리지 않고 대견”…배재고 응원 논란에 야구협회 항의

李대통령 “카드 포인트 지역화폐 전환 방안 추진”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

지금 뜨는 뉴스

‘외산폰 무덤’ 일본도 사로잡았다…스마트폰 직접 챙긴 노태문

밤하늘 붉게 물들인 보름달…카자흐서 관측한 ‘스트로베리 문’

40년 만에 합친 전남·광주교육청…학생 36만명 ‘전국 4위’

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다