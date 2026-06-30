속옷도 쿨한 것이 좋아…냉감 언더웨어 경쟁 ‘후끈’

BYC '보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑' 등 신제품 잇단 출시

"새로운 여름 패션 아이템으로 주목…다양한 아이템으로 활용"

BYC 보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑_1 0 BYC 보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑. /BYC

본격적인 더위가 시작되면서 냉감 의류 수요가 확대되고 있다. 이런 가운데 최근 이너웨어가 여름철 새로운 패션 아이템이 되고 있는 상황이다. 무더위가 지속되면서 시원하고 쾌적하게 입을 수 있는 기능성웨어가 소비자들의 관심을 받고 있기 때문인데 앞으로 더욱 활성화 될 전망이다.30일 업계에 따르면 BYC는 여름 시즌을 앞두고 냉감 기능을 강화한 기능성웨어 '보디드라이 데일리 쿨링 남탱탑' 신제품을 출시했다.해당 제품은 폴리의 내구성과 면의 부드러움을 갖춘 면폴리 혼방 소재로 입는 순간 시원함을 느낄 수 있다. 땀과 열기를 빠르게 배출해 무더운 날씨에도 쾌적함을 유지시켜 주고, 신축성이 뛰어나 활동량이 많은 여름철에도 편안하게 착용할 수 있다.심플한 디자인의 탱탑 스타일로 제작돼 이너웨어는 물론 단독 착용도 가능하고 가볍고 부드러운 착용감으로 일상생활과 운동, 야외활동 등 다양한 상황에서 활용하기 좋다.더위로 인한 냉감 이너웨어 수요 확대가 맞물리면서 판매량이 급등하는 상황도 발생하고 있다. 신성통상 탑텐의 '쿨에어(COOL Air) 브라 캐미솔'은 올해 1~6월 17일까지의 판매액이 지난해 동기 대비 26% 올랐다.해당 제품은 접촉냉감 소재와 속건 기능을 갖춰 이른 더위는 물론 장마철 높은 습도 속에서도 쾌적한 착용감을 유지할 수 있다. 내장형 브라 패드가 우수한 지지력으로 압박 없이 깔끔한 실루엣을 연출하며 땀을 빠르게 흡수·건조해 겉옷이 몸에 달라붙거나 땀 자국이 남는 불편함을 줄인다.탑텐은 해당 제품의 경쟁력과 활용도를 소비자에게 직관적으로 전달하고자 브랜드 앰버서더 배우 전지현의 착장 화보를 공개하기도 했다.업계에서는 언더웨어를 단독으로 착용하거나 다양한 아이템과 레이어드하는 스타일이 대중화되는 추세가 지속될 것으로 보고 있는 가운데 경쟁도 치열해질 가능성을 제기하고 있다.업계 관계자는 "그동안 여름철에 입었던 기본적인 티셔츠를 중심으로 형성됐던 냉감 의류 수요가 이제는 언더웨어 영역으로 확장되면서 기능성과 스타일을 겸비한 냉감 언데웨어로 발전하며 새로운 여름 패션 아이템으로 주목받고 있는 상황"이라며 "다가오는 장마 시즌에 많은 수요가 몰릴 것으로 예상되고 있어 앞으로 더욱 다양한 아이템으로 넓게 활용될 것"이라고 말했다.