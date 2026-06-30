지난해 폐업 97.6만 개…‘매출 부진’에 대출 상환·생계비 이중고

중기부, '폐업 소상공인 현황·실태 통계' 발표
중소벤처기업부가 30일 발표한 '폐업 사업자 정량·정성 통계 분석' 결과에 따르면, 제조업·소매업·음식업 등 소상공인 주요 6대 업종의 폐업률은 11.08%로 전체 평균(8.64%)을 크게 웃돌았다. 특히 통신판매업이 포함된 소매업(15.40%)과 음식업(15.14%)의 폐업률이 가장 높았다.
가장 큰 폐업 원인은 단연 '수익성 악화와 매출 부진'(70.9%)이었다. 세부적으로는 내수 부진에 따른 고객 감소(62.5%)와 물가 상승으로 인한 원재료비 부담(29.4%)이 자영업자들의 발목을 잡았다. 이로 인해 비자발적인 '사업 부진' 폐업 비중은 50.4%로 매년 상승세를 이어가고 있다.
특히 주목할 점은 한 자리에 자리 잡고 일정 기간 기반을 갖춘 '3~10년 차' 사업체의 폐업 비중이 35.5%로 상승했다는 것이다. 장기화된 경기 침체 속에서 오랜 기간 버텨온 중견 소상공인들까지 한계에 직면했음을 보여준다.
현장의 '속사정'을 들여다보면 폐업 과정부터 그 이후까지 빚과 생계 부담이라는 이중고에 시달리고 있었다. 폐업 소상공인의 68.5%가 폐업 당시 평균 8531만원의 부채를 안고 있었으며, 고연령층일수록 부채 규모가 더 컸다. 이 때문에 폐업 절차를 밟을 때 가장 큰 애로사항으로 '대출금 상환'(45.5%)을 꼽았다.
가까스로 가게를 정리한 후에도 삶은 팍팍했다. 폐업 이후 가장 큰 고충은 '가계 생계비 부족'(40.5%)이었으며, 취업이나 창업 등 향후 경제활동에 대한 대안이 없다는 응답도 뒤를 이었다.
중기부 관계자는 "데이터 기반의 정밀 진단을 통해 경영 위기를 조기에 포착하고, 점포철거비 지원 확대 등 폐업 전·후 단계별 맞춤형 지원체계를 가동해 소상공인의 신속한 재기를 돕겠다"고 밝혔다.