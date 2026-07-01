금융위, ‘피지컬 AI’에 16조 투자…1호 프로젝트 LS전선

피지컬 AI 전환 본격화…산업부와 협력해 제조업 전주기 투자 지원

LS전선 동해 해저케이블 증설에 800억 저리대출 검토

KakaoTalk_20260701_143656215 0 김정관 산업통상부 장관(가운데)과 이억원 금융위원장(왼쪽 네 번째)을 비롯한 참석자들이 1일 서울 여의도 산업은행 대회의실에서 열린 '국민성장펀드-M.AX 프론티어 프로젝트 민관 합동간담회'에서 기념 촬영하고 있다.

금융위원회가 AI·로봇·미래차·방산·반도체·이차전지 등 6대 첨단 산업 분야에 약 16조원 규모의 정책금융을 공급하며 '피지컬 인공지능(AI)' 중심 산업 전환을 본격 추진한다. 정부는 국민성장펀드를 민간 투자 확대를 위한 '마중물'로 활용해 첨단 제조업 전반의 투자를 촉진한다는 계획이다. 제1호 프로젝트로는 LS전선의 초고압 해저케이블 생산공장 증설이 제시됐다.금융위원회와 산업통상자원부는 1일 서울 여의도 산업은행 대회의실에서 '국민성장펀드-M.AX 프론티어 프로젝트' 민관합동 간담회를 열고 유망 선도기업과 프로젝트 발굴·지원 방안을 논의했다. M.AX 프론티어 프로젝트는 로봇, AI 팩토리, 미래차 등 분야 선도기업을 육성해 피지컬 AI 시대를 열어가기 위한 산업·금융 협력 모델이다.국민성장펀드의 첫 M.AX 투자 프로젝트로 LS전선의 초고압 해저케이블 생산공장 증설이 선정됐다. 최연우 산업통상자원부 산업인공지능정책과 실장은 "LS전선은 고중량 해저케이블 제조 공정에 AI 모델을 적용해 생산 효율화를 추진하고 있으며 동해 공장 증설 투자와 연계해 국민성장펀드 융자를 신청 중"이라고 말했다.해당 사업은 강원 동해시에 추진되는 초고압 해저케이블 생산설비 증설 프로젝트로, 약 1600억원이 투입되며 이 중 800억원을 국민성장펀드 저리대출로 조달하는 방안이 포함됐다. 해상풍력 등 재생에너지 확대에 따른 송전 인프라 수요에 대응하는 사업으로, 국내 기업의 글로벌 경쟁력 강화 효과가 기대된다는 평가다.앞서 지난달 29일 산업부는 우리나라의 3대 메가 프로젝트로 반도체 그리고 AI 데이터 센터, 피지컬 AI를 선정했다. 이어 M.AX 얼라이언스 전략회의를 열고 제조 공정에 AI를 접목한 AI 팩토리 사업을 현재 102개에서 2030년까지 500개로 확대할 계획을 밝혔다. 삼성전자·현대자동차·LG전자·LS전선·HD현대중공업 등이 참여한다. 손영채 금융위원회 국민성장펀드 추진단장은 "산업부 등과 협의해 산업 생태계에 파급 효과가 큰 기업을 선별하고, 장기적인 국내 자금 공급을 추진할 것"이라며 "국민성장펀드는 AI·로봇·미래차·방산·반도체·이차전지 등 6대 산업 분야를 대상으로 올해 약 16조원 규모의 금융 지원을 목표로 하고 있다"고 말했다.글로벌 투자자들도 한국 제조업을 '슈퍼 사이클' 국면으로 재평가하고 있다. AI 기술 확산과 에너지 전환, 피지컬 AI 흐름이 맞물리며 제조업 전반의 구조적 경쟁력이 부각되고 있다는 분석이다. 신영석 모건스탠리 부문장은 "한국 제조업의 투자 기회는 여전히 유효하다"며 "대량 생산 역량과 성숙한 공급망, 제조업 DNA가 글로벌 시장에서 한국 제조업의 강점으로 부각되는 핵심 요인"이라고 말했다.금융위와 산업부는 기술개발·실증·사업화·스케일업으로 이어지는 전 주기 지원 체계를 구축하고 산업과 금융의 연계를 강화한다는 방침이다. 이억원 금융위원장은 "국민성장펀드는 피지컬 AI 글로벌 1강 비전을 실현하는 핵심 수단"이라며 "민간 투자를 촉진하는 마중물이 될 것"이라고 말했다. 김정관 산업통상자원부 장관은 "M.AX 인프라 구축은 단독 추진이 어려운 과제인 만큼 국민성장펀드가 성장 사다리 역할을 하길 기대한다"며 "산업부도 제조업 AI 전환과 M.AX 확산을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.