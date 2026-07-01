與野, 선관위 특검 ‘추천권’ 놓고 막판 진통

노태악 전 중앙선거관리위원장과 증인들이 1일 국회에서 열린 '제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회' 제3차 전체 회의에서 증인 선서를 하고 있다. /연합