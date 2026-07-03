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LG엔솔-혼다 美 합작공장, ESS 배터리셀 양산 돌입…북미 시장 공략 본격화

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 03. 11:01

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오하이오 합작공장서 첫 ESS용 리튬이온 배터리셀 생산 개시
EV 전용 계획 변경…전기차 둔화 대응해 ESS 중심 생산체계 전환
AI 데이터센터·전력망 수요 확대 겨냥…향후 HEV 배터리 생산도
Rendering showing the front of the new Honda/LGES joint venture
LG에너지솔루션-혼다의 합작 배터리 공장 정면 조감도./혼다
LG에너지솔루션과 혼다의 미국 배터리 합작법인이 에너지저장장치(ESS)용 배터리셀 양산을 시작하며 북미 ESS 시장 공략에 속도를 낸다.

3일 L-H 배터리 컴퍼니는 2일(현지시간) 미국 오하이오주 파예트 카운티 제퍼슨빌 공장에서 ESS용 리튬이온 배터리셀 양산을 개시했다고 밝혔다.

생산된 배터리셀은 LG에너지솔루션의 북미 ESS 시스템통합(SI) 사업법인 버테크를 통해 미국 내 전력망(그리드)과 상업·산업용, 주거용 ESS 시장에 공급될 예정이다.

이번 양산은 당초 전기차(EV)용 배터리 생산을 목표로 건설된 공장의 생산 전략을 전환한 결과다. 전기차 시장 성장세 둔화와 미국 시장의 규제 환경 변화 등에 대응해 성장성이 높은 ESS 시장에 생산 역량을 우선 투입하기로 했다.

합작법인은 향후 시장 상황에 따라 ESS뿐 아니라 하이브리드차(HEV)용 배터리셀 생산도 추진하는 등 제품 포트폴리오를 유연하게 운영할 계획이다.

이번 양산 개시는 LG에너지솔루션이 추진해온 북미 현지 생산 전략이 본격적인 성과를 내기 시작했다는 의미도 갖는다. 북미는 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 재생에너지 보급 증가, 전력망 안정화 수요가 맞물리며 글로벌 ESS 시장의 핵심 성장 지역으로 꼽힌다.

시장조사업체 SNE리서치와 BNEF에 따르면 북미 ESS 시장은 지난해 88GWh(기가와트시) 규모에서 2030년 485GWh, 2035년 976GWh까지 확대될 것으로 전망된다.

구자훈 L-H 배터리 컴퍼니 최고경영자(CEO)는 "ESS는 L-H 배터리 컴퍼니의 중요한 미래 사업으로, 향후 HEV용 배터리셀 생산과 함께 핵심 사업축이 될 것"이라고 말했다.

릭 리글 최고운영책임자(COO)는 "2023년 법인 설립 이후 신규 인력 채용과 양산 개시를 통해 지역사회에 기여하게 돼 뜻깊다"며 "이번 양산은 공장 가동을 넘어 북미 사업의 안정적인 생산 기반을 구축했다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.
남현수 기자

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