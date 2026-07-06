“아이 사진 인스타에 올리지 마세요”…영국, AI 성착취 악용 우려에 부모들 공식 경고

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영국 수사당국과 아동보호기관이 인공지능(AI)을 이용한 아동 성착취물이 급증하고 있다며 부모들에게 자녀 사진을 공개 소셜미디어(SNS)에 올리지 말 것을 권고했다.영국 일간 가디언은 지난 3일(현지시간) 영국 국가범죄수사국(NCA)과 인터넷감시재단(IWF)은 최근 공동 가이드라인을 발표하고 AI 기술이 공개된 사진만으로도 아동 성착취물을 만들어낼 수 있는 수준에 이르렀다며 부모와 보호자들의 각별한 주의를 당부했다고 보도했다.기관들은 부모들에게 SNS 계정을 비공개로 전환하거나, 자녀 사진은 '친한 친구' 등 제한된 그룹에만 공유할 것을 권장했다. 또한 과거 게시한 사진을 점검하고 학교나 스포츠클럽 등에 제출했던 사진 활용 동의서도 다시 검토할 필요가 있다고 조언했다.NCA의 팀 라이트 선임 매니저는 "부모와 보호자가 오늘 바로 실천할 수 있는 몇 가지 간단한 조치가 있다"며 △SNS 개인정보 설정 확인 △자녀 사진을 볼 수 있는 사람 점검 △온라인 사진 게시에 대한 동의 여부를 가족과 함께 논의할 것을 제시했다.NCA는 대부분의 부모들이 AI 기술 발전으로 인해 범죄자들이 피해 아동과 직접 접촉하거나 그루밍(신뢰 형성) 과정을 거치지 않고도 공개 사진만으로 성착취물을 제작할 수 있다는 사실을 잘 알지 못한다고 설명했다.NCA의 아동 성착취 교육 담당 로나 싱클레어는 "대부분의 부모는 자녀 사진을 올리면서 그것이 성착취물로 변형될 것이라고는 생각하지 않는다"며 "이러한 위험 자체를 모르는 보호자가 매우 많다"고 말했다.실제로 IWF에 따르면 2025년 온라인에서 적발된 AI 생성 아동 성착취 이미지와 영상은 8029건으로 전년보다 14% 증가했다.IWF는 미성년자들이 AI를 이용해 나체 이미지로 조작된 뒤 이를 빌미로 협박을 당한 사례도 접수했다고 밝혔다. 정상적인 셀카가 AI를 통해 음란물로 변조되거나, SNS에 공개된 얼굴 사진과 방 내부 사진을 이용해 사실적인 가짜 나체 사진이 제작된 사례도 보고됐다.학교 홈페이지에 게시된 학생 사진이 범죄 조직에 의해 수집된 뒤 AI로 성착취물로 조작되고 이를 공개하겠다며 협박한 사례도 발생했다.이에 온라인 유해정보 대응 협의체(EWWG)는 학교에도 학생 얼굴이 식별되는 사진을 홈페이지나 SNS에 공개하지 말 것을 권고했다.IWF의 댄 섹스턴 최고기술책임자(CTO)는 "부모들에게 자녀 사진을 올리지 말라고 말하는 것이 불편하지만 다른 방법이 없다"며 "현재로서는 온라인에 공개된 아이들의 사진을 충분히 보호할 수 있는 장치가 없다"고 말했다.