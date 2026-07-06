[카드뉴스] "이 말이 상처였어요." …의외로 인간관계를 망치는 말버릇 7가지

좋은 의도였는데 상대는 상처받았을 수도 있습니다.

무심코 반복하는 말 한마디가 좋은 관계를 조금씩 멀어지게 만들 수 있습니다.

① "그 정도는 아무것도 아니야."

상대를 위로하려는 말이라도 감정을 축소당했다고 느끼게 만들 수 있습니다.

먼저 공감한 뒤 조언을 건네는 편이 더 효과적입니다.





② "내가 다 해봐서 아는데."

경험을 나누는 것과 상대의 이야기를 끝내버리는 것은 다릅니다.

상대의 상황은 내 경험과 같지 않을 수 있습니다.

③ "원래 다 그래."

일반화된 말은 상대가 이해받지 못한다고 느끼게 합니다.

상황을 인정하는 한마디가 더 큰 위로가 됩니다.

④ "그건 네가 잘못한 거야."

해결책보다 먼저 필요한 것은 비난이 아닌 공감입니다.

평가보다 질문이 관계를 지켜줍니다.

⑤ "난 안 그런데?"

비교는 대화를 끊고 상대를 방어적으로 만듭니다.

차이를 인정하는 태도가 더 건강한 대화를 만듭니다.

⑥ "그럴 줄 알았다."

결과를 예측했다는 말은 상대에게 후회와 자책만 남길 수 있습니다.

실수보다 다음 선택을 함께 고민해 주는 것이 중요합니다.

⑦ "내 말만 들었으면."

도움을 주려는 의도라도 상대에게는 비난처럼 들릴 수 있습니다.

과거보다 앞으로를 함께 이야기하는 것이 관계를 지켜줍니다.

좋은 관계는 말투에서 시작됩니다.

✔ 먼저 공감하기

✔ 끝까지 들어주기

✔ 평가보다 질문하기

✔ 해결보다 이해하기

말 한마디를 바꾸는 것만으로도 관계의 분위기는 달라질 수 있습니다.