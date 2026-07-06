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산업 자동차

현대차 ‘더 뉴 아반떼 N TCR’, ‘2026 TCR월드투어’ 3라운드 우승

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김아윤 기자

승인 : 2026. 07. 06. 09:12

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미켈 아즈코나, 첫번째 결승 레이스서 1위
(사진자료 1) 현대자동차 '더 뉴 아반떼 N TCR', '2026 TCR 월드투어' 3라운드 우승
미켈 아즈코나 선수가 지난 4일(현지시간) 열린 '2026 TCR 월드투어' 3라운드 프랑스 대회에서 우승을 차지했다./현대차
현대자동차가 글로벌 최정상급 투어링카 대회 '2026 TCR 월드투어'에서 시즌 두 번째 우승컵을 차지했다.

6일 현대차는 '더 뉴 엘란트라 N TCR'이 프랑스에 있는 '폴 리카르 서킷'에서 개최된 2026 TCR 월드투어에서 3라운드 우승을 차지했다고 밝혔다.

더 뉴 엘란트라 N TCR 경주차로 출전한 'BRC 현대 N 스쿼드라 코르세' 팀의 미켈 아즈코나 선수는 첫 번째 결승 레이스에서 1위에 올랐다.

미켈 아즈코나는 첫 번째 결승 레이스 우승으로 30포인트를 획득하고 예선에서 얻은 15포인트와 두 번째 결승 레이스에서 4위를 차지해 얻은 20포인트까지 총 65포인트를 획득하며 2026시즌 드라이버 순위 2위로 올라섰다.

함께 출전한 노버트 미첼리즈 선수는 이번 라운드에서 총 44포인트를 획득해 시즌 드라이버 순위 3위를 기록했다. BRC 현대 N 스쿼드라 코르세팀은 이번 라운드까지 총 332포인트를 획득하며 팀 부문 종합 순위 2위를 유지했다.

현대자동차 관계자는 "F1을 개최한 상징성 높은 폴 리카르 서킷에서 우승을 달성해 기쁘다"며 "올해 남은 시즌에서도 계속 좋은 결과를 보여줄 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

(사진자료 3) 현대자동차 '더 뉴 아반떼 N TCR', '2026 TCR 월드투어' 3라운드 우승
'2026 TCR 월드투어' 3라운드 프랑스 대회에서 지난 4일(현지시간) 현대차 '더 뉴 엘란트라 N TCR이 주행하고 있다./현대차
김아윤 기자

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