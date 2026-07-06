현대엔지니어링, 임직원 가족과 생태 교육 ‘꿀벌정원학교’ 진행

1 0 꿀벌정원학교에 참여한 현대엔지니어링 임직원과 자녀가 꿀벌 서식을 위한 '비 호텔'을 만들고 있다.

현대엔지니어링은 임직원 가족과 함께 도시양봉을 체험하는 생태 교육 프로그램 꿀벌정원학교를 진행했다고 6일 밝혔다.꿀벌정원학교는 현대엔지니어링이 생물다양성 보전을 위해 추진 중인 사회공헌 활동 기프트하우스 플랜비의 일환으로, 임직원 가족을 대상으로 마련된 체험형 프로그램이다.도시양봉 소셜벤처 어반비즈서울과 협력해 임직원 자녀들이 꿀벌의 생태를 관찰하고, 도심 생태계 회복의 중요성을 이해할 수 있는 기회를 제공하고자 마련했다.이번 프로그램은 지난 6월 6일과 7월 4일 총 2회에 걸쳐 서울 동작구 보라매공원 내 플랜비 2호 정원에서 진행했다. 임직원 가족 27가구, 총 84명이 참여했다.참가자들은 플랜비 정원 탐방 후, 목재를 조립해 야생벌을 위한 보금자리 비 호텔을 제작했다. 이어 방충복을 착용하고 도시양봉장의 벌집을 관찰하고, 꿀을 수확하는 체험 활동을 진행했다.기프트하우스 플랜비는 도심 내 꿀벌 서식지를 조성해 생물다양성 보전에 기여하는 현대엔지니어링의 사회공헌 활동이다. 회사는 지난해 서울시 강북구 북서울꿈의숲에 첫 플랜비 정원을, 올해 동작구 보라매공원에 2호 정원을 만들고 꿀벌 총 20만 마리를 입주시켰다.복지 사각지대에 놓인 경계선지능인들에게 도시양봉 직업교육을 제공해 사회적 자립을 돕고 있다. '공간과 에너지 가치 확산을 통해 수혜자의 자립과 성장을 돕는다'는 현대엔지니어링의 사회공헌 방향성이 집약된 활동이다.현대엔지니어링 관계자는 "이번 꿀벌정원학교는 회사의 사회공헌 철학이 담긴 공간에서 임직원 가족들이 자연의 소중함을 직접 체험하는 뜻깊은 기회였다"며 "앞으로도 플랜비 정원을 활용해 미래 세대를 위한 다양한 프로그램을 기획할 계획"이라고 말했다.