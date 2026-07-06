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중기벤처 중소

세라젬, 2026 NCSI 헬스케어 제조업 부문 4년 연속 1위

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이철현 기자

승인 : 2026. 07. 06. 09:17

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(사진자료2) 세라젬 체험 매장에서 모델이 '파우제 M8 Fit 아트 에디션-시크릿 가든' 체험 안내를 받고 있다.
세라젬 체험 매장에서 '파우제 M8 Fit 아트 에디션-시크릿 가든' 체험 안내가 진행 중인 모습. /세라젬
세라젬은 한국생산성본부 주관 '2026 국가고객만족도(NCSI)' 조사에서 헬스케어(안마가전) 제조업 부문 4년 연속 1위에 선정됐다고 6일 밝혔다.

세라젬은 지난 28년간 축적된 의료기기 기술력과 헬스케어 노하우 기반으로 우수한 제품을 지속적으로 선보이는 것은 물론 소비자중심경영을 실천하기 위한 차별화된 체험 서비스 등으로 고객 만족도를 지속적으로 끌어올렸다는 평가를 받았다.

세라젬은 2021년 소비자중심경영을 선포하며 기업의 모든 활동을 고객 중심으로 전개했다. 고객관점에서 생각하고 업무를 수행하는 임직원 행동방식인 '세라제머십' 문화를 정립하고 고객 관점 사고를 인사고과에 반영하는 인사제도를 도입했다.

특히 체험 중심의 차별화된 고객 서비스를 선보여 고객 만족도를 한층 높였다. 웰라운지 등 체험매장에서는 편안한 분위기 속에서 부담 없이 체험함으로써 소비자들의 구매 의사 결정을 돕고 있다. 이곳에서는 직원의 구매 권유와 영업 활동을 최소화했으며 고객이 제품의 가치를 직접 느끼고 자발적으로 구매할 있도록 했다.

이와 함께 △리모콘 변경 등 고객 VOC을 수렴해 제품 개선 △기술·임상 등 연구 조직을 중심으로 헬스케어 제품의 기능과 안전성 향상 △정보보안 조직을 강화해 개인정보보호 강화 등 소비자들의 안전한 쇼핑 환경 구축 등을 진행했다.

이 같은 고객 만족도와 소비자 권익 향상 경영활동은 소비자중심경영 인증 2회 연속 획득으로 이어졌다.

세라젬 관계자는 "앞으로도 고객 만족을 최우선으로 고려해 제품 개발부터 생산,?서비스 등 모든 과정을 고객 중심으로 추진해 나가겠다"고 말했다.
이철현 기자

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