에스원, ‘학교 안전 패키지’로 교내 안전 철통 보안

'학교 안전 패키지' SVMS로 AI 영상 분석 통해 이상 징후 실시간 감지

전국 출동 인프라 기반 '비상벨'로 긴급상황 즉각 대응

1 0 에스원 직원이 학교에 설치된 안전 패키지 시스템을 설명하고 있다./제공=에스원

에스원은 학교 특화 '안전 패키지'가 교육 현장에서 인기를 얻고 있다고 6일 밝혔다.에스원의 '학교 안전 패키지'는 인공지능(AI) 기반 영상 감시, 긴급 대응 체계, 출결 관리 서비스를 하나로 결합해 사전 예방 중심의 학교 보안으로 패러다임 전환을 이끌고 있다는 평가다. 핵심은 SVMS(Smart Video Management System)다. 기존 CCTV가 사고 발생 후 영상을 확인하는 방식이었다면, SVMS는 AI 영상분석을 통해 이상 징후를 실시간으로 감지하고 즉각 알림을 전송한다.SVMS에는 '침입·가상펜스·배회' 알고리즘이 탑재돼 외부인의 무단 침입이나 교내 배회를 자동으로 감지하고 학교 관리자에게 실시간으로 알린다. 이 밖에 폭력, 화재, 쓰러짐, 위험구역 진입 등을 탐지하는 총 6가지 특화 알고리즘을 제공한다. 학생이나 교직원이 비상벨 버튼을 누르면 에스원 관제센터와 즉시 연결된다. 관제센터는 상황을 확인한 뒤 전국 100개 출동 거점의 긴급출동 요원을 현장으로 신속하게 파견한다.또 에스원의 '안심 출결 관리 서비스'는 학생이 등·하교 때 스마트카드를 태그하면 학부모의 스마트폰으로 실시간 알림을 전송한다. 전용 앱으로 자녀의 출결 현황과 이동 경로까지 확인할 수 있어 등하교 시간대 안전사고에 대한 우려를 덜 수 있다. 학교는 학부모 민원 대응 부담도 줄일 수 있다.에스원 관계자는 "전국 초·중·고등학교를 대상으로 통합 보안 솔루션 공급을 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "AI 기술과 전국 단위 출동 인프라를 결합한 서비스 역량으로 교육 현장의 안전 수준을 한 단계 끌어올리겠다"고 설명했다.