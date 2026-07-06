“균형잡힌 공공·민간 구축 속도” 동부건설, 춘천 주상복합 신축공사 수주

[사진자료] 춘천 효자동 주상복합 신축공사 투시도 0 춘천 효자동 주상복합 신축공사 투시도.

동부건설은 KT에스테이트가 발주한 '춘천 효자동 주상복합 신축공사'를 단독 수주했다고 6일 밝혔다.이번 사업은 강원도 춘천시 효자동 681-12번지 일원에 지하 6층~지상 39층 규모의 주상복합 단지를 조성하는 프로젝트다. 연면적은 약 5만2835㎡이며, 공동주택 264가구와 근린생활시설이 들어선다. 공동주택은 전용면적 59㎡ 32가구, 84㎡ 232가구로 구성된다. 총 공사금액은 약 1015억원이며, 공사기간은 착공 후 약 48개월이다.사업지는 춘천 원도심 생활권 내에 위치해 교육·의료·행정·상업시설 등 기존 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있는 입지로 평가된다. 춘천 주요 도로망과의 접근성도 갖춰 도심 내 주거 편의성이 높은 것이 특징이다.회사는 이번 수주 과정에서 주거 상품에 대한 이해도와 사업 수행 역량을 바탕으로 수주에 성공했다고 설명했다. 특히 커뮤니티 시설 특화, 입주민 동선 및 공용공간 개선 등 상품성 제고 방안을 제안하며 단지 경쟁력을 높일 수 있는 시공 파트너로서의 역량을 제시했다.특히 전용면적 84㎡ 일부 타입의 수납공간과 주방 동선을 개선하고, 커뮤니티 공간의 활용도를 높이는 방안을 제안했다. 피트니스, 골프연습시설 등 입주민 선호도가 높은 시설을 중심으로 부대시설의 실사용성과 상품성을 높이는 특화안을 제시했다.동부건설은 주택·건축사업 부문에서 축적해 온 시공 품질과 원가관리 역량을 바탕으로 수익성 중심의 선별 수주 기조를 이어가고 있다. 올해 신규 수주 1조원을 상회하는 성과를 기록 중이며, 공공과 민간을 아우르는 균형 잡힌 포트폴리오 구축에도 속도를 내고 있다.