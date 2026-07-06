삼성전자, 고용노동부와 여름철 옥외 노동자 챙긴다…열 스트레스 관리 시스템 강화

스마트 싱스 프로 안전관리 솔루션 기능으로

갤럭시 워치 LTE 모델 클라우드 환경서 지원

근로자 체감 온도 실시간 측정해 자동 알림

삼성전자, 갤럭시 워치 기반 B2B용 온열 스트레스 관리 기능 고도화 (1) 0 삼성전자가 갤럭시 워치 기반 B2B용 온열 스트레스 관리 기능 을 고도화했다. /삼성전자

삼성전자가 고용노동부와 협력해 옥외 노동자를 위한 '열 스트레스 관리 시스템'을 강화했다. 여름철 폭염에 취약한 이들을 위해 사전에 대응하기 위한 차원이다.6일 삼성전자는 고용노동부 주관으로 개발한 '열 스트레스 관리 시스템'을 '스마트싱스 프로 안전관리 솔루션'의 기능 중 하나로 지원한다고 밝혔다. 이는 AI B2B 솔루션 스마트싱스 프로와 갤럭시 워치 LTE 모델을 활용해 클라우드 환경에서 근로자 안전 관리를 지원한다.지난해 9월에 출시한 '스마트싱스 프로 안전관리 솔루션'은 산업 현장에서 발생할 수 있는 온열질환 예방을 지원하고자 현장 온·습도 등 환경 정보를 비롯해 근로자의 심박수, 활동량 등 생체 데이터를 통합하고 개인 맞춤형 관리 기능을 제공하고 있다. 삼성전자 측은 "현장 근로자의 온열 위험도를 사전에 예측해 위험 상황에 신속히 대응할 수 있게 됐다"고 설명했다.구체적으로 현장의 온·습도로 근로자의 체감 온도를 실시간 측정해 체감 온도 기준 33도 이상의 폭염주의보, 35도 이상의 폭염 경보, 38도 이상의 폭염 중대경보 등에 따라 관리자 대시보드에 자동으로 알림이 발생하도록 했다. 현재 이 솔루션은 평택캠퍼스 신규 반도체 생산라인 건설 현장에서 근로자의 온열질환 예방을 위해 적용 중이다.또한 삼성전자, 노동부는 인천대학교와 산학 협력·삼성서울병원과 임상 검증을 완료해 솔루션 신뢰도와 예측 성능을 향상시켰다. 우선 인천대학교 연구팀과 개인 데이터 기반 열 스트레스 예측·감지 알고리즘을 고도화했다. 심부 체온을 실시간으로 예측하고 위험 수준에 따라 알림을 제공하는 게 특징이다.삼성서울병원 데이터사이언스 연구소와는 공동 임상 검증을 진행하며 열 스트레스 상황에서의 신체 반응과 알고리즘 예측 결과 간 일치도를 검증해 솔루션 신뢰도를 높였다. 삼성전자는 노동부와 함께한 솔루션 고도화로 민관 협력을 기반으로 한 웨어러블 산업안전 모델을 제시할 계획이다.박찬우 삼성전자 B2B통합오퍼링센터 부사장은 "고용노동부 가이드라인과 산업 현장에서의 열 스트레스 관리 요구를 반영해 사전에 열 스트레스를 관리할 수 있도록 했다"며 "국제 표준에 부합하는 정보보안 관리 체계를 바탕으로 안전관리 솔루션을 계속 발전시켜 나가겠다"고 말했다.