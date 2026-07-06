롯데건설, 롯데리조트 울산 홍보관 개관…콘도미니엄 창립 회원권 분양 돌입

롯데리조트 울산 메인 투시도 0 롯데리조트 울산 메인 투시도.

롯데건설은 지난 1일 울산 북구 강동관광단지에 조성 중인 롯데리조트 울산의 홍보관을 개관하고 콘도미니엄 창립 회원권 분양을 시작한다고 6일 밝혔다.롯데리조트 울산은 롯데리조트 브랜드의 다섯 번째 직영 사업장이자 프리미엄 복합 휴양시설로 조성될 예정이다. 울산 북구 산하동 강동관광단지에 지하 5층~지상 43층, 총 974실 규모로 조성된다. 생활형숙박시설 696실과 콘도미니엄 278실로 구성된다. 2027년 개장을 목표로 사업이 추진 중이다.이번에 공급되는 회원권은 리조트 내 콘도미니엄 278실을 대상으로 한다. 콘도미니엄은 총 3개 동으로 구성되며, 최고 29층의 타워동(207실)을 비롯해 최고 3층 규모의 파노라마동(39실), 테라스동(32실)으로 조성된다.강동몽돌해변과 화암주상절리, 정자항을 비롯해 대왕암공원, 태화강국가정원 등 지역 관광자원과 연계성이 뛰어나며, 울산공항과 KTX 울산역까지 차량으로 각각 약 15분, 40분이면 이동할 수 있다. 동해고속도로 이용이 편리하고, 인근에는 향후 울산외곽순환도로 개통이 예정돼 있다.해당 리조트 내 실내외 워터파크에는 파도풀과 유수풀, 슬라이드, 아시아 콘셉트의 익스트림 리버(와일드리버)를 비롯해 키즈풀, 사우나, 스파, 인피니티풀 등이 들어설 예정이다.테마형 잠수풀은 최대 수심 30m에 이르며, 다이빙과 워터레저를 함께 즐길 수 있다. '아틀란티스'를 테마로 한 콘텐츠를 접목할 예정이다. 타워동 최상층에는 동해를 조망하는 스카이 인피니티풀과 스카이라운지 등을 마련한다.이번 콘도미니엄 창립 회원권은 개인 고객은 물론 기업의 복리후생과 임직원 휴양, 거래처 초청 등의 수요를 고려해 구성했다. 회원권 초기 계약자에게는 준공 전 롯데리조트 체인 이용과 롯데 계열사 제휴 혜택 등의 특전을 제공한다.