닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

산업 대기업

한국앤컴퍼니, 한국타이어·한온시스템 통합 ESG 체계 구축

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260706010001800

글자크기

닫기

김아윤 기자

승인 : 2026. 07. 06. 09:57

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

조현범 회장 ESG 철학 바탕
그룹 운영체계 고도화 나서
[사진자료] 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관
한국앤컴퍼니그룹 본사 전경./한국앤컴퍼니
한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 한국타이어·한온시스템을 아우르는 그룹 통합 ESG (환경·사회·지배구조) 보고 체계를 구축했다고 6일 밝혔다.

이번에 발간한 지속가능경영보고서는 한국타이어앤테크놀로지와 한온시스템 등 핵심 계열사를 아우르는 ESG 통합 보고 체계를 정비하고 글로벌 지속가능성 공시 환경 변화에 대응하기 위한 기반을 마련했다.

또한 이사회 중심의 ESG 관리·감독 체계 강화를 비롯해 공급망 인권실사, 반부패, 공정거래 등 글로벌 ESG 규제 대응 역량과 투명경영 의지를 반영했다. 사업형 지주회사로서 그룹의 지속가능경영 방향성과 미래 성장 전략도 소개했다.

한국앤컴퍼니는 앞으로 공급망 지속가능성 관리, 제품 탄소발자국 관리, 온실가스 배출량 감축 및 재생에너지 전환, ESG 공시 데이터 관리 등 4대 전략 축을 중심으로 ESG 운영 체계를 고도화해 나갈 계획이다.

한국앤컴퍼니 관계자는 "이번 보고서는 조현범 회장이 강조해 온 ESG 경영 철학을 그룹 차원의 통합 보고 체계와 실행 전략으로 구체화한 첫 보고서"라며 "앞으로도 주요 계열사와의 ESG 협력을 강화하고 ESG를 기업 경쟁력의 핵심 축으로 삼아 지속가능한 성장 기반을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.
김아윤 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기