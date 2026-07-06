한국앤컴퍼니, 한국타이어·한온시스템 통합 ESG 체계 구축

조현범 회장 ESG 철학 바탕

그룹 운영체계 고도화 나서

[사진자료] 한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관 0 한국앤컴퍼니그룹 본사 전경./한국앤컴퍼니

한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 한국타이어·한온시스템을 아우르는 그룹 통합 ESG (환경·사회·지배구조) 보고 체계를 구축했다고 6일 밝혔다.이번에 발간한 지속가능경영보고서는 한국타이어앤테크놀로지와 한온시스템 등 핵심 계열사를 아우르는 ESG 통합 보고 체계를 정비하고 글로벌 지속가능성 공시 환경 변화에 대응하기 위한 기반을 마련했다.또한 이사회 중심의 ESG 관리·감독 체계 강화를 비롯해 공급망 인권실사, 반부패, 공정거래 등 글로벌 ESG 규제 대응 역량과 투명경영 의지를 반영했다. 사업형 지주회사로서 그룹의 지속가능경영 방향성과 미래 성장 전략도 소개했다.한국앤컴퍼니는 앞으로 공급망 지속가능성 관리, 제품 탄소발자국 관리, 온실가스 배출량 감축 및 재생에너지 전환, ESG 공시 데이터 관리 등 4대 전략 축을 중심으로 ESG 운영 체계를 고도화해 나갈 계획이다.한국앤컴퍼니 관계자는 "이번 보고서는 조현범 회장이 강조해 온 ESG 경영 철학을 그룹 차원의 통합 보고 체계와 실행 전략으로 구체화한 첫 보고서"라며 "앞으로도 주요 계열사와의 ESG 협력을 강화하고 ESG를 기업 경쟁력의 핵심 축으로 삼아 지속가능한 성장 기반을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.