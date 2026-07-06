HD현대일렉트릭, 올해 수주 목표 20% 이상 올린다

기존 42억2200만달러→51억8500달러 상향 조정

HD현대일렉트릭 CI 0 HD현대일렉트릭이 올해 수주 목표를 상향 조정했다./HD현대일렉트릭

HD현대일렉트릭은 올해 수주 목표를 기존 42억 2200만 달러에서 51억 8500만 달러로 상향 조정한다고 6일 정정공시했다. 이는 기존 목표 대비 22.8% 증가한 규모다.이번 수주 목표 상향의 배경은 전력변압기, 배전기기, 회전기기 등 주요 제품군의 수주 확대 전망을 반영한 결과라는 설명이다.먼저 전력변압기는 북미 전력 인프라 투자 확대와 765kV 초고압변압기 수요 증가에 힘입어 수주가 빠르게 증가하고 있다. 내년 4월 준공 예정인 북미 생산법인 제2공장 증설을 앞두고 선제적 수주도 이어지고 있다. 배전기기는 북미 데이터센터 증설에 따라 배전변압기 수요가 견조한 증가세를 보이고 있다. 회전기기 역시 가스터빈 공급 부족으로 데이터센터용 육상발전기 수요가 확대된 점이 반영됐다.HD현대일렉트릭은 글로벌 전력 인프라 투자 확대와 북미 데이터센터 시장 성장세를 바탕으로 수주 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획이다. 앞서 회사는 2023년에도 4월과 7월 두 차례에 걸쳐 수주 목표를 상향한 바 있다.HD현대일렉트릭 관계자는 "초고압 전력변압기와 배전변압기, 회전기기 등 주요 제품군의 수주 확대 전망을 반영해 2026년 수주 목표를 상향 조정했다"며, "수익성 중심의 선별 수주 기조를 유지하면서 안정적인 성장세를 이어가겠다"고 밝혔다.