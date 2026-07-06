대한항공, 1900억원 규모 사무라이본드 발행…103대 기단 현대화 가속

대한항공 0 대한항공 보잉777-300ER 항공기. /대한항공

대한항공이 한국수출입은행 보증부 200억엔 규모의 사무라이본드를 성공적으로 발행했다. 사무라이본드는 외국기업이나 기관이 일본 내에서 발행하는 엔화 표시 채권이다. 글로벌 금융시장에서 우수한 신용도와 성장성을 다시 한번 입증했다는 평가다.6일 대한한공은 고유가, 고환율 등 대외 불확실성 속에서 한화 1900억원 규모의 사무라이본드를 조달했다.투자자들은 대한항공이 여객과 화물 사업의 균형 있는 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 수익성을 유지하고 있는 점을 높이 평가했다. 아시아나항공과의 통합에 따른 영업 시너지 창출과 글로벌 네트워크 확대 가능성에 대한 기대도 투자 수요를 견인한 것으로 분석된다.대한항공은 차세대 항공기 도입을 위한 별도의 대규모 정책금융 지원도 확보했다. 수은은 대한항공의 신규 기단 확대 계획에 맞춰 수출 금융 3000억원과 공급망안정화기금 4000억원 등 총 7000억원 규모의 금융을 지원한다.이를 통해 미국 보잉의 고효율 항공기 103대를 추가 도입할 계획이다. 해당 항공기는 탄소복합재 등 경량화 소재를 적용해 기존 기종보다 연료 효율이 높고 탄소 배출이 적어 유류비 절감과 탄소중립 목표 달성에 기여할 전망이다.대한항공 관계자는 "이번 사무라이본드의 성공적인 발행은 대한항공의 안정적인 사업 경쟁력과 미래 성장 가능성에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인한 의미 있는 성과"라며 "차세대 항공기 도입과 기단 현대화를 통해 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 도약해 나가겠다"고 말했다.