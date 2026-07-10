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LH·지역난방공사, 공공임대 열효율 향상 맞손

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이수일 기자

승인 : 2026. 07. 10. 19:30

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10일 경기도 성남시 소재 한국지역난방공사 대회의실에서 한국토지주택공사(LH)와 한국지역난방공사 임직원 등이 협약 기념 사진을 촬영하고 있다.
한국토지주택공사(LH)가 한국지역난방공사(KDHC)와 함께 10일 공공임대주택 열효율 향상 및 에너지 절감을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 한국지역난방공사의 에너지효율향상의무화제도(EERS) 지원사업과 연계해 공공임대주택의 노후 열사용 시설을 개선하고, 에너지 효율 향상 및 에너지 절감 사업을 함께 추진하고자 마련됐다.

협약에 따라 양 기관은 한국지역난방공사가 열을 공급하는 LH 관리 공공임대주택 단지를 대상으로, '열효율 향상 지원사업'을 추진한다.

열효율 향상 지원사업은 지역난방 지구 내 공공임대주택의 기계실 등에 설치된 노후 열공급 시설을 개선하여 열효율을 높이고 에너지비용을 낮추는 사업이다. 양 기관은 협약에 이어 연내 지원 대상단지 선정 등 절차를 이어갈 계획이다.

양 기관은 에너지 절약 인식 제고를 위한 공동 홍보 추진과 함께 에너지 효율 향상을 위한 다양한 협력사업도 지속 발굴할 방침이다.

조경숙 LH 주거복지본부장은 "공공임대주택의 에너지 효율을 높여 관리비 등 주거비용 부담을 낮추고, 쾌적하고 안전한 주거환경을 입주민께 제공할 것"이라며 "에너지 효율 향상과 탄소중립 실현을 위한 다양한 협력사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
이수일 기자

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