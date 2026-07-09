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[카드뉴스] 커피와 함께 먹지 말라고?… 커피 마실 때 피하는 것이 좋은 음식 7가지

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박종규 기자

승인 : 2026. 07. 09. 08:00

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[카드뉴스] 커피와 함께 먹지 말라고?… 커피 마실 때 피하는 것이 좋은 음식 7가지

매일 마시는 커피, 음식과의 궁합도 중요합니다.


달콤한 디저트

케이크, 도넛, 쿠키 등 고당분 간식과 커피를 자주 함께 먹으면 

당과 열량 섭취가 늘어나기 쉽습니다.


우유·칼슘 식품

커피의 카페인은 칼슘 흡수를 다소 방해하고 칼슘 배출을 증가시킬 수 있습니다.

우유, 치즈 등은 커피와 시간을 조금 두고 섭취하는 것이 좋습니다.


철분이 많은 음식

시금치, 소고기, 간, 콩류 등은 철분 공급원입니다.

커피의 폴리페놀 성분은 비헴철의 흡수를 감소시킬 수 있어 식사 직후 커피는 피하는 것이 권장됩니다.


감귤류 과일

오렌지, 자몽, 레몬처럼 산도가 높은 과일을 커피와 함께 먹으면 

일부 사람에게는 속쓰림이나 위산 역류 증상이 심해질 수 있습니다.


매운 음식

매운 음식과 커피 모두 위를 자극할 수 있어 

속쓰림이나 위장 불편을 느끼는 사람이라면 시간차를 두는 것이 좋습니다.


카페인이 일시적으로 각성감을 줘 취기를 덜 느끼게 만들 수 있지만, 

실제 음주로 인한 판단력 저하를 막아주지는 않습니다.


일부 약물

갑상선 치료제, 일부 골다공증 치료제, 특정 항생제 등은 

커피와 함께 복용하면 약효에 영향을 받을 수 있습니다.


약은 물과 함께 복용하는 것이 원칙이며, 

복용법은 반드시 의사나 약사의 안내를 따르는 것이 좋습니다.


건강하게 커피 즐기는 4가지 습관


· 식후 30~60분 이후 마시기

· 철분제와는 1~2시간 간격 두기

· 공복 커피는 피하기

· 하루 카페인 섭취량은 개인 건강 상태에 맞게 조절하기



박종규 기자

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