베이징에서 북중조약 65주년 기념 행사

연회에는 '서열 5위' 차이치 참석

양국 전통적 우호 관계 재확인

실질 협력 강화도 강조

clip20260711182842 0 북중 우호조약 65주년 기념 연회에서 연설하는 차이치 중앙서기처 서기./중국 외교부.

북한과 중국이 맺은 우호협력 및 상호원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년을 기념하는 행사가 중국 베이징에서 열렸다. 중국 지도부는 이 기념 행사와 고위급 회담 등을 통해 양측의 전통적 우호 관계를 재확인하면서 전략적 공조와 실질 협력 강화도 강조했다.11일 중국 외교부에 따르면 당정 권력 서열 2위인 리창(李强) 국무원 총리는 이날 오전 베이징 인민대회당에서 방중 이틀째인 박태성 북한 내각 총리와 회담했다. 리 총리는 이날 회담에서 "현재 국제 정세가 심각하다. 복잡한 변화를 겪고 있다"면서 "중국과 조선은 사회주의 국가로서 전략적 공조를 강화하고 정당한 권익과 국제적 공평·정의를 함께 수호해야 한다"고 말했다.이어 "중조 관계를 발전시키는 것은 중국 당과 정부의 확고부동한 방침"이라고 강조한 후 "양국 최고지도자가 합의한 중요 공감대를 충실히 이행해야 한다. 중조 우호조약 정신을 계승해 고위급 교류와 정치적 상호 신뢰를 강화하면서 실질 협력을 확대하자"고 제안했다. 더불어 양국 발전 전략을 연계하고 경제·무역 교류를 확대하면서 의료·보건·교육 등 민생 분야 협력도 심화하자고 밝혔다.박 총리는 이에 지난달 열린 평양 정상회담이 양측 관계 발전의 전략적 방향을 제시했다면서 중국의 핵심 이익 수호를 확고히 지지하겠다고 화답했다. 더불어 고위급 교류와 전략적 소통을 강화하고 경제·무역, 과학기술, 인문 분야 협력을 확대하는 한편 국제 협력을 강화해 사회주의 사업 발전을 함께 추진하자고 화답했다.베이징 외교 소식통들에 따르면 전날에는 베이징에서 중국 당정 권력서열 5위 차이치(蔡奇) 중앙서기처 서기와 박태성 북한 총리 등이 참석한 가운데 베이징 모처에서 65주년 기념 연회가 열렸다.차이 서기는 이날 연설에서 "65년간 중조(중국과 북한) 우호는 국제 정세 변화 속에서도 끊임없이 발전했다"면서 "양국 최고지도자의 전략적 지도 아래 중조 관계가 새로운 역사적 시기에 들어섰다"고 말했다.이어 "양국 최고지도자의 중요 공감대를 전략적 지침으로 삼아 전통적 우정을 계승하기를 바란다. 사회주의 사업과 전통적 우호협력 관계를 새로운 단계로 발전시키기를 원한다"고 강조했다.이에 박 총리는 최근 평양에서 열린 김정은 국무위원장과 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석의 정상회담을 언급한 뒤 "사회주의를 핵심으로 하는 조중 관계 심화에 강력한 동력을 불어넣었다"면서 "각 분야의 협력을 확대해 조중 우호협력 관계의 새 장을 함께 써 나가자"고 화답했다.북중 우호조약은 1961년 7월 11일 김일성 당시 내각 수상과 저우언라이(周恩來) 총리가 베이징에서 서명했다. 한쪽이 외부의 무력 침공을 받을 경우 다른 한쪽이 군사적으로 지원하도록 하는 '자동 군사개입' 조항을 핵심 내용으로 하고 있다. 북중 관계의 핵심 기반으로 평가할 수 있다.박 총리가 이끄는 북한 당정 대표단은 조약 체결 65주년 기념 행사 참석을 위해 전날 2박3일 일정으로 중국을 방문한 바 있다. 12일 귀국할 예정으로 있다.