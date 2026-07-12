청년 삶의 질 어떻게 높일까…광주시, 청년정책 기본계획 수립 착수

박관열광주시장_온가족인구페스타 0 박관열 광주시장(가운데)이 지난 11일 광주시복지행정타운에서 열린 2026년 인구의날 기념 '온가족 인구페스타' 행사에 참석, 지역청년들의 결혼·출산 문제와 관련한 소통을 하고 있다. /광주시

경기 광주시가 청년의 삶의 질 향상과 지역 정착을 지원하기 위한 중장기 청년정책 마련에 나선다.시는 제2차 청년정책 기본계획(2027~2031) 수립에 착수했다고 12일 밝혔다.이번 기본계획은 청년 고용 촉진과 양질의 일자리 확대를 비롯해 창업, 교육, 주거·복지·금융 지원, 문화활동, 청년 참여 확대, 민관 협력체계 구축 등 지역 특성과 청년들의 정책 수요를 반영한 종합계획으로 마련했다.시는 실효성 있는 정책 수립을 위해 이달 중 청년들의 생활 실태와 정책 수요를 파악하는 설문조사를 실시한다.설문조사는 일반사항과 지역 정주 의식, 일자리·경제, 주거·생활경제, 건강·결혼·가치관, 문화·여가, 청년정책 인식 및 참여, 청년공간·교육 등 8개 분야를 중심으로 진행할 예정이다.조사 결과는 청년정책 과제 발굴과 기본계획 수립을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.또 국내 청년정책 동향과 우수사례를 분석하고 광주시의 인구·산업·고용 여건 등을 종합 검토해 지역 특성에 맞는 정책 목표와 추진 전략을 마련할 계획이다.아울러 청년 친화도시 조성을 위해 다른 지방자치단체의 우수사례를 분석하고, 광주시 실정에 맞는 단계별 추진 방안도 함께 수립할 방침이다.시는 연구용역과 청년 의견 수렴, 관계기관 협의 등을 거쳐 올해 말 기본계획을 확정한 뒤 2027년부터 2031년까지 분야별 청년정책을 단계적으로 추진할 예정이다.박관열 시장은 "청년들이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책을 발굴하고 지원사업을 확대해 청년이 꿈을 키우고 안정적으로 정착할 수 있는 청년친화도시를 만들어 나가겠다"고 말했다.