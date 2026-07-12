조계종 명예원로의원 현봉당 근일스님 입적

빈소 고운사 템플스테이관 마련...다비식 15일

clip20260712092603 0 영주 부석사 주지인 현봉(玄峰)당 근일스님./제공=조계종

대한불교조계종 명예원로의원이자 영주 부석사 주지인 현봉(玄峰)당 근일스님이 11일 원적에 들었다. 세수 86세, 법랍 66년이다.전남 진도 출신인 근일스님은 경북 영천 은해사로 출가했다. 스님은 1960~1961년 은해사에서 도원스님을 계사로 사미계를, 1967년 해인사에서 성우 스님을 계사로 구족계를 수지했다.근일스님은 평생 참선 수행과 후학 양성, 포교 활동에 매진하며 한국 선불교 발전에 족적을 남긴 대표적인 선승이었다. 당대 선지식이었던 성철스님, 경봉스님, 향곡스님, 전강스님 등을 모시고 수행했으며, 통도사 극락선원, 해인사 해인총림, 묘관음사 길상선원, 용주사 중앙선원 등 전국 제방선원에서 수선안거했다.스님은 1980년부터 1992년까지 제16교구본사 고운사 주지를 맡아 매월 철야참선법회를 주도하고 대중의 참선 수행을 지도하며, 고운사를 경북 북부의 중심 사찰로 자리매김하게 했다.1992년부터는 영주 부석사 주지를 맡았으며, 고운사, 부석사, 삼보사의 조실로서 후학 양성에 힘썼다.스님은 조계종 제9대부터 제12대까지 중앙종회의원을 지냈고, 재심호계위원을 역임했다. 또한 2000년부터 2002년까지 학교법인 능인학원(능인중·고등학교) 이사와 이사장을 역임했다.빈소는 경북 의성 고운사 템플스테이관에 마련됐다. 영결식과 다비식은 오는 15일 오전 10시 고운사에서 조계종 원로회의장으로 엄수될 예정이다．