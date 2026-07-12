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현대차, 필리핀 아세안 정상회의에 싼타페 경호차량 50대 지원

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김정규 기자

승인 : 2026. 07. 12. 09:00

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10일 필리핀 마닐라 합의각서 체결
참여국 대표단 경호차량 50대 제공
(사진 1) 현대자동차, 2026 아세안 정상회의 대표단 경호 차량 지원
2026 싼타페 외장./현대차
현대동차가 오는 11월 필리핀에서 개최되는 제49차 아세안(동남아시아 국가 연합) 정상회의의 성공적인 개최를 위해 참여국 대표단에게 경호 차량을 제공한다.

현대차는 필리핀 국제 컨벤션 센터에서 필리핀 아세안 정상회의 조직위원회(NOC)와 '2026 아세안 정상회의 차량 지원에 관한 합의각서(MOA)'를 체결했다고 10일 밝혔다.

행사에는 마리아 헬렌 델라베가 NOC 운영국장 및 필리핀 외교부 정책차관 등 필리핀 정부 주요 관계자와 김동조 GPO 전무, 손지호 HMPH 법인장 등 현대차 임직원이 참석했다. 주필리핀 대한민국 대사관에서는 이상화 대사가 자리했다.

협약에 따라 현대차는 필리핀 법인을 통해 중형 SUV '싼타페' 50대를 정상회의 의전 차량으로 제공한다.

제49차 아세안 정상회의는 오는 11월 10일부터 12일까지 필리핀 마닐라에서 개최된다. 동남아 주요국 정상과 정부 대표단이 참석해 경제·통상·외교 등 역내 주요 현안을 논의하는 아세안 최대 규모의 다자 외교 행사다.

현대차는 주요국 정상과 각료, 기업 CEO 등이 모이는 외교 무대에 차량을 지원해 현대차 차량의 우수한 상품성과 경쟁력을 적극적으로 알릴 계획이다.

현대차 관계자는 "아세안 공동체의 미래를 함께 열어가는 정상회의에 차량 지원으로 힘을 보탤 수 있어 기쁘다"며 "2026 아세안 정상회의가 성공적으로 진행될 수 있도록 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 현대차는 지난해 경주에서 열린 '2025 APEC 정상회의', '2025 G20 요하네스버그 정상회의', '2024 한-아프리카 정상회의' 등 국내외 주요 국제행사에 의전·운영 차량을 꾸준히 지원해 왔다.
김정규 기자

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