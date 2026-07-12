LG유플러스, 보안 통신 품질 관리 기술 ‘국제표준화’ 추진

지난 2월 ITU-T SG13 회의에서 채택

개발되면 암호 서비스 품질 관리 용이

0713 LG U+, 차세대 보안 통신 품질 관리 기술 국제표준화 추진 (1) 0 LG유플러스가 차세대 보안 통신 품질 관리 기술 국제표준화에 나선다. 사진은 관련 모습. /LG유플러스

LG유플러스가 차세대 보안 통신 품질 관리 기술의 국제표준화를 추진한다. 국제전기통신연합 전기통신표준화부문(ITU-T)에서 국제표준화 과제로 채택됐기 때문이다.12일 LG유플러스는 최근 스위스 제네바에서 열린 ITU-T SG13 회의에 참석해 아이오티커뮤니케이션테크와 공동개발한 차세대 보안 통신 품질 관리 기술의 개발 방향을 제안해 채택됐다고 밝혔다. ITU-T SG13은 미래 네트워크와 서비스 품질 등을 연구하는 그룹으로, 채택된 과제는 회원국과 회원사 간 협의를 거쳐 국제표준으로 개발된다.지난 2월 ITU-T에서 국제표준화 과제로 채택된 이 기술은 양자내성암호(PQC)와 양자키분배(QKD) 등 차세대 보안·암호 기술 적용되는 통신 환경에서 서비스 품질을 체계적으로 관리하기 위한 기준을 마련하는 게 목표다.양자내성암호(PQC), 양자키분배(QKD)는 차세대 보안 통신을 구현하기 위한 핵심 기술이다. 다만 이런 기술을 통신망에 적용하면 암호화와 복호화, 키 생성·분배·관리 과정이 추가되면서 지연시간이 늘어날 수 있어 기존 통신 서비스 수준의 품질을 유지하는 것이 중요한 과제로 꼽혔다는 게 LG유플러스 관계자 설명이다.회사는 암호 통신 환경에서도 기존 통신 서비스 수준의 품질을 유지할 수 있는 지연 관련 품질관리 기준을 제안했다. 특히 음성 통화와 같이 지연에 민감한 서비스의 경우 사용자가 불편함을 느끼지 않는 수준인 약 0.15초(150ms) 이내의 지연시간을 목표 기준으로 했다.또한 통 망에서 발생하는 전송 지연과 암호 처리 과정에서 발생하는 지연을 함께 관리하는 방안도 함께 제시했다. 통신 과정에서 발생하는 다양한 지연을 종합적으로 관리해 차세대 보안 기술을 적용하면서도 기존 통신 서비스 수준의 품질을 유지할 수 있도록 한 것이다. LG유플러스 측은 "통신사업자는 고객이 체감하는 통화 품질과 서비스 안정성을 체계적으로 관리할 수 있을 것으로 보인다"고 했다.앞으로 이 기술이 국제표준으로 개발되면 글로벌 통신사업자와 장비 제조사, 보안 기업은 이를 기반으로 차세대 보안 기술을 통신망에 적용해 암호 서비스 품질을 보다 체계적으로 관리할 수 있을 전망이다.김종철 LG유플러스 유선기술담당은 "차세대 보안 통신 환경에서는 보안뿐 아니라 고객이 체감하는 품질도 중요하다"며 "국제표준 개발을 통해 글로벌 통신 시장에서 기술 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.