국힘, 김용범 정조준…“섣부른 정책, 즉각 경질하라”

김용범 정책실장, 관훈클럽 초청 토론회 0 김용범 대통령비서실 정책실장/연합

국민의힘이 최근 증시 급등락과 부동산 시장 불안을 이재명 정부의 경제정책 실패로 규정하고, 정책 실무를 총괄한 김용범 청와대 정책실장을 정조준했다. '경제 실패 책임론'을 부각하며 김 실장 경질을 대여 공세의 핵심 축으로 삼는 모습이다.최보윤 국민의힘 수석대변인은 12일 논평에서 "지난해 코스피가 하루 3% 이상 급등락한 날은 9일뿐이었지만 올해는 벌써 42일에 달한다"며 "정상적인 투자 시장이 아니라 끝까지 살아남아야 돈을 건지는 '오징어 게임' 증시"라고 비판했다.최 수석대변인은 이어 "이 사태의 시작점에는 김용범 정책실장이 있다"며 "정책실이 밀어붙이고 금융당국이 굴복한 것이 청와대발 관치금융의 실체"라고 했다.부동산 정책도 공세의 핵심 타깃이다. 최 수석대변인은 서울 아파트 매매가와 전세가가 74주 연속 상승한 점을 거론하며 "대출을 틀어막는 방식의 정책이 주거 사다리를 걷어찼다"고 지적했다. 이재명 대통령이 보유세와 다주택자, 초고가 주택 기준 등을 언급한 데 대해서도 "증세 군불을 때고 있다"고 했다.장동혁 대표도 이날 페이스북에서 "주담대 한도를 느닷없이 절반으로 줄였다. 전월세 사라져서 울며 겨자 먹기로 집 사려 했더니, 그마저 막아버린 것"이라며 "집값을 올리고 내 집 마련의 꿈을 짓밟은 것은 시장이 아니라 이재명 정권"이라고 비판했다.윤상현 의원은 김 실장을 겨냥해 "최근 정책에서는 신중함과 균형감각을 찾기 어렵다"며 "대통령 정책실장은 다음 선거를 준비하는 자리가 아니라 대한민국 경제의 오늘과 내일을 책임지는 자리"라고 말했다.국민의힘이 김 실장을 집중 겨냥하는 것은 그가 부동산 규제와 환율, 증시, '3대 메가프로젝트' 등 이재명 정부 경제정책 전반을 총괄해온 상징적 인물이라는 판단에서다.특히 국민의힘은 김 실장이 충분한 검토 없이 정책 방향을 공개하거나 시장에 잘못된 신호를 줬다고 지적하고 있다. 대출 규제가 집값과 전셋값을 동시에 자극했고, 고금리·고물가·고환율을 두고 "성공의 비용"이라고 한 발언도 고환율을 용인하는 신호로 받아들여졌다는 주장이다.삼성전자와 SK하이닉스 주가에 두 배로 투자하는 단일 종목 레버리지 상품 역시 주요 공격 대상이다. 국민의힘은 금융당국이 관련 규정을 빠르게 개정하면서 특정 종목에 수요가 쏠렸고, 이로 인해 증시 변동성이 커졌다고 주장하고 있다.비판이 거세지자 김 실장은 오는 23일 이 대통령이 참석하는 부동산 정책 토론회를 열겠다고 밝히며 "정부가 정답을 모두 알고 있다고 생각하지 않는다"고 말했다. 이어 "현장의 목소리를 더 듣고 좋은 대안은 적극적으로 받아들이겠다"고 밝혔다.