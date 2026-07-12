SK하이닉스 신주, 당장 매물은 아니다…관건은 ADR 전환

즉각적 오버행 가능성 제한

패시브 자금 움직임이 변수

clip20260712160937 0 SK하이닉스가 나스닥 ADR 거래를 개시된 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 타워 앞에서 최태원 SK그룹 회장, 곽노정 SK하이닉스 CEO 등 주요 경영진이 기념 촬영을 하고 있다./연합뉴스.

SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 위해 발행한 신주 1779만주가 오는 29일 유가증권시장에 추가 상장된다. 신주는 미국주식예탁증서(ADR)의 기초자산으로 예탁돼 추가상장 직후 국내 유통물량이 같은 폭으로 늘지는 않는다. 다만 ADR과 국내 본주 간 가격 차이와 원주 전환, 지수 반영 방식에 따라 수급 영향은 달라질 수 있다는 분석이다.12일 금융투자업계에 따르면 SK하이닉스는 보통주 신주 1779만주를 기초로 미국예탁주식(ADS) 1억7790만주를 발행했다. ADS 10주가 국내 보통주 1주에 해당한다. 공모가는 ADS당 149달러로, 총 공모대금은 265억달러다. 신주 규모는 증자 전 발행주식수의 약 2.5%며 납입일은 오는 14일, 국내 추가상장 예정일은 29일이다.공모가는 지난 9일 국내 본주 종가 218만6000원보다 약 3% 높게 책정됐다. 일반적인 대규모 유상증자와 달리 할인 없이 웃돈을 받고 신주를 발행한 것이다. 나스닥 상장 첫날에는 170달러에 거래를 시작한 뒤 공모가보다 약 13% 높은 168달러대에 마감했다.온라인 투자 커뮤니티 등에서는 신주 1779만주의 추가상장을 국내 증시의 오버행 요인으로 보고있다. 신주는 ADR의 기초주식으로 예탁기관에 맡겨지는 만큼 29일 추가상장과 동시에 국내 유통물량이 2.5% 늘어나는 것은 아니다. 신주 발행에 따른 기존 주주의 지분율과 주당순이익(EPS) 희석도 이미 공개된 변수로, 추가상장 자체가 새로운 희석 요인은 아니다.다만 ADR 보유자가 예탁증서를 취소하고 기초주식을 인출하면 국내 시장에서 거래할 수 있다. 반대로 국내 본주를 ADR로 바꾸는 데는 승인과 관련 절차가 필요해 전환이 무제한으로 이뤄지기는 어렵다. 단기 오버행 우려는 제한적이지만 중장기적으로는 ADR 전환 흐름을 지켜봐야 하는 이유다.미국에서 형성된 ADR 프리미엄이 국내 본주 가격으로 이어질지는 13일 확인될 예정이다. 글로벌 투자은행(IB) UBS는 본주를 ADR로 전환하는 데 제약이 있어 ADR의 상대적 고평가가 유지될 수 있다며 ADR 매수·국내 본주 매도 전략을 제시했다.노동길 신한투자증권 연구원은 "미국에서 생긴 높은 가격이 한국 본주로 전달되는지, 혹은 미국 시장에 남는지가 국내 투자자의 손익을 가른다"며 "첫날 상승률 자체보다 ADS와 본주의 가격 관계를 확인하는 것이 이번 상장의 핵심"이라고 말했다.오는 29일 신주 추가상장 이후 코스피200과 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 지수 산정에 어떤 변화가 생길지도 변수다. 상장주식수가 2.5% 늘더라도 지수 내 비중이 같은 폭으로 높아지는 것은 아니다. 두 지수 모두 전체 상장주식수가 아닌 유동주식수를 기준으로 비중을 산정하기 때문이다.이번 신주 증가분의 구체적인 반영 범위와 시점은 아직 확인되지 않았다. 향후 지수사업자의 결정에 따라 SK하이닉스 비중과 이를 추종하는 패시브 자금의 매매 규모가 달라질 수 있다.단기 수급 변수와 별개로 중장기 주가 방향은 반도체 업황이 좌우할 것이라는 분석도 나온다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 "환호할 필요도 없고 너무 비관할 필요도 없다"며 "장기적으로는 반도체 업종의 강세 여부가 중요하다"고 말했다.