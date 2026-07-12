K-방산, 15조 유럽 조달시장 노크… 몽골 핵심광물 공급망 확보

몽골을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 11일(현지시간) 울란바타르 나담축제장에서 김혜경 여사와 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령, 롭상도르지 벌러르체첵 여사 등이 지켜보는 가운데 전통 활을 쏘고 있다. /연합