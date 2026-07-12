“당헌위반” vs “전례있어”… ‘선호투표제’ 평행선

더불어민주당 당대표 후보들이 12일 국회 의원회관에서 열린 전국자치분권민주지도자회의 당대표 후보 정견 발표에서 상임대표를 맡고 있는 박승원 광명시장과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김보미-고민정 후보, 박 시장, 김민석-송영길-정청래 후보. /이병화 기자