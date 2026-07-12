국힘 당게 사건 수사 재개되자, 쏟아지는 “韓 복당 불가”

안철수 국민의힘 의원 12일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 추경호 대구시장의 내란 중요임무 종사 혐의 1심 증인신문 증언을 두고 공방을 벌였던 한동훈 무소속 의원에 대해 '국민의힘 복당을 단호히 반대한다. 이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다'며 '혹시 창당을 생각하고 있다면 응원하겠다'고 밝히고 있다. /이병화 기자