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정치 국회·정당

국힘 당게 사건 수사 재개되자, 쏟아지는 “韓 복당 불가”

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이체리 기자

승인 : 2026. 07. 12. 17:47

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장동혁 "범죄행위" 실체규명 촉구
안철수 "얼씬도 말라" 공개 반대
안철수 국민의힘 의원 12일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 추경호 대구시장의 내란 중요임무 종사 혐의 1심 증인신문 증언을 두고 공방을 벌였던 한동훈 무소속 의원에 대해 '국민의힘 복당을 단호히 반대한다. 이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다'며 '혹시 창당을 생각하고 있다면 응원하겠다'고 밝히고 있다. /이병화 기자
경찰이 국민의힘 '당원게시판(당게) 사건'과 관련해 최근 참고인 조사를 진행하면서 한동훈 무소속 의원을 둘러싼 논란이 다시 불붙고 있다. 당내에서 한 의원의 복당에 신중한 기류가 이어지는 가운데 중진 의원까지 공개적으로 반대 입장을 밝히면서 복당 문제가 새로운 갈등 불씨로 번지는 모습이다.

12일 본지 취재를 종합하면 서울경찰청 사이버수사대는 이달 초 2024년 당시 국민의힘 당원게시판을 관리했던 홍보국 관계자를 참고인 신분으로 불러 조사했다. 경찰은 게시판 운영 체계와 계정 관리, 게시글 작성·관리 과정 등을 확인하며 사건 경위를 들여다본 것으로 알려졌다.

당게 사건은 2024년 11월 국민의힘 당원게시판에서 게시자의 실명이 일시적으로 노출되는 전산 오류가 발생하면서 불거졌다. 이후 일부 유튜브 채널 등을 통해 한 의원과 가족 명의로 윤석열 전 대통령 부부를 비방하는 게시글이 작성됐다는 의혹이 제기됐다. 시민단체 자유대한호국단은 정보통신망법 위반 등의 혐의로 한 의원 등을 고발했다.

경찰은 당시 고발인 조사를 진행하고 국민의힘 측에 게시판 서버 자료 보존을 요청하는 등 수사를 이어왔지만, 이후 뚜렷한 움직임은 알려지지 않았다. 서울경찰청 사이버수사대 관계자는 본지와의 통화에서 조사 시점에 대해 "이번 달 초"라고 확인하면서도 "수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 말씀드리기 어렵다"고 밝혔다.

경찰 수사 재개 움직임과 맞물려 한 의원의 복당에 선을 긋는 당내 기류도 다시 부각되고 있다. 장동혁 대표는 그동안 당게 사건의 실체 규명을 거듭 촉구해 왔다. 장 대표는 지난 10일 언론 인터뷰에서 "당원게시판 문제는 범죄 행위"라며 "한 의원은 범죄 행위로 제명된 것"이라고 말했다. 이어 "여론조작 사건인 만큼 수사를 통해 진실이 밝혀져야 한다"고 강조했다.

당내에서는 무소속 출마와 해당행위에 원칙적으로 대응해야 한다는 목소리도 커지는 분위기다. 윤리위원회의 친한(한동훈)계 인사 징계 심사와 관련해서도 "당 후보를 두고 무소속 후보를 지원한 행위는 짚고 넘어가야 한다"는 의견이 잇따르고 있다. 4선 중진인 안철수 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "한동훈 의원의 국민의힘 복당을 단호히 반대한다"며 "한 의원이 당 밖에 있는데도 이 정도인데, 복당하면 어떻게 될지는 불 보듯 뻔하다. 한 의원은 이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다"고 말했다.
이체리 기자

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