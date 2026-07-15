BIFAN 관객수, 지난해보다 27%나 증가

6만6128명 관람…13만여 명 영화제 방문

다채로운 상영작과 부대행사로 관객몰이

BIFAN "亞 최고 장르영화제 입지 굳혔다"

제30회 BIFAN 해외 유명 게스트 0 지난 12일 막 내린 제30회 부천국제판타스틱영화제(BIFAN)는 배우 조시 호(윗줄 왼쪽부터 시계 방향으로)와 이자벨 위페르, 원화평 감독, 배우 판빙빙 등 해외 유명 게스트들의 참여로 화제를 모았다./제공=BIFAN

올해 부천국제판타스틱영화제(BIFAN) 총 관객수가 지난해보다 30% 가까이 늘어난 것으로 집계됐다고 BIFAN 집행위원회가 14일 전했다.이날 집행위원회에 따르면 지난 2일부터 12일까지 열린 제30회 BIFAN을 찾은 관객수는 6만6128명으로, 작년(5만2024명) 대비 27% 증가한 것으로 조사됐다. 또 이를 포함해 11일간 13만7000여 명의 방문객이 BIFAN을 다녀간 것으로 드러났다.영화제 측은 역대 최대 규모의 상영작과 국내외 유명 게스트들의 참여, 다채로운 부대행사를 성공적인 개최 요인으로 꼽았다.올해는 50개국 321편(장편 170편·단편 85편·AI 38편·XR 28편)이 상영됐으며, 월드 프리미어(전 세계 최초 공개)만 93편에 이르렀다. 개막작 '표인: 풍기대막'의 연출을 맡은 홍콩 무협 영화의 대부 원화평 감독과 프랑스 출신의 명배우 이자벨 위페르를 비롯해 배우 조시 호와 판빙빙, 미이케 다카시 감독이 기자회견과 마스터클래스 등을 통해 국내 취재진과 관객들을 만났다.또 '타짜'의 최동훈 감독과 배우 유해진, '극한직업'의 배우 류승룡·공명, '대가족'의 양우석 감독과 배우 김윤석·김성령·이승기, '동감'의 배우 김하늘·유지태 , '내 이름'의 정지영 감독과 배우 염혜란 등이 부대행사로 마련된 메가토크·관객과의 대화·찾아가는 동네 영화관을 찾아 축제의 열기를 끌어올렸다.이밖에 인공지능(AI) 영상 콘텐츠 산업의 글로벌 비즈니스 허브를 목표로 올해 신설된 'AI 프론티어' 섹션 상영작과 AI 국제 콘퍼런스의 전석이 사전에 매진되는 등 BIFAN이 지난해부터 선보이고 있는 AI 관련 프로그램도 성황을 이뤘다는 게 영화제 측의 설명이다.BIFAN 임성규 홍보팀장은 "영화제 기간중 부천시청 잔디광장을 포함한 소향로 일대에서 진행된 7월의 카니발에 3만여 명이 방문하는 등 지역 주민들의 참여도 활발했다"며 "올해를 기점으로 아시아 최고 장르 영화제의 입지와 국내 AI 영상 콘텐츠 산업의 교두보 역할을 더욱 탄탄하게 다지려 한다"고 밝혔다.