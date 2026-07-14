정기선 HD현대 회장, 英왕실 앤 공주 접견…조선·해양산업 협력 방안 공유

롤스로이스·뷰포트 등과 협력 중인 현장 살펴

HD현대 “영국 산업 발전에 힘 보탤 것”

HD현대 0 정기선 HD현대 회장이 울산 조선소를 방문한 영국 왕실의 앤 공주와 이야기를 나누고 있다. /HD현대

정주영 0 아산 정주영 현대 창업주가 1980년대 영국올림픽 위원회 위원으로 활동하던 영국 왕실의 앤 공주를 만나 악수를 나누고 있다. /HD현대

정기선 HD현대 회장이 울산 본사를 찾은 영국 왕실의 앤 공주를 직접 맞이하며 한·영 조선·방산 협력 확대 방안을 논의했다. 영국 정부가 조선·해양산업 육성을 추진하는 가운데 HD현대의 세계 최고 수준 조선 기술력을 소개하고 양국 간 협력 의지를 재확인하는 자리였다.14일 HD현대중공업에 따르면 영국 왕실의 앤 공주와 티머시 로런스 경, 콜린 크룩스 주한영국대사 등이 이날 울산 본사를 방문했다. 현장에는 정 수석부회장을 비롯해 이상균 부회장, 주원호 사장 등 주요 경영진이 참석해 앤 공주 일행을 맞이했다.이번 방문은 영국 정부가 자국 조선·해양산업 경쟁력 강화를 추진하는 가운데 이뤄졌다. 앤 공주는 HD현대중공업의 상선과 특수선 건조 현장, 엔진 공장을 둘러보며 세계적인 선박 건조 역량을 직접 확인했다. 아울러 영국 방산기업인 롤스로이스(Rolls-Royce), 뷰포트(Beaufort), 밥콕(Babcock) 등과의 협력 현황에 대한 설명도 들었다.HD현대중공업은 롤스로이스와 2012년 한국 해군 호위함 사업을 계기로 협력을 이어오고 있다. 롤스로이스가 핵심 추진 장비인 'MT30' 가스터빈을 공급하면 HD현대중공업이 이를 추진 패키지로 통합·공급하는 방식이다. 이 시스템은 대한민국 해군의 차세대 호위함에 적용되며 해군 전력 강화에 기여하고 있다.뷰포트와는 2013년 잠수함용 구명장비 공급을 계기로 협력 관계를 구축했다. 현재 HD현대중공업이 건조 중인 필리핀 원해경비함을 비롯한 다양한 함정에 뷰포트의 승조원 생존장비가 적용되고 있다.방산 엔지니어링 기업 밥콕과도 잠수함 분야에서 협력을 이어가고 있다. HD현대중공업은 밥콕의 무장 취급·발사 체계를 국내 잠수함에 적용해 기술 경쟁력을 확보했으며, 최근에는 이를 수출용 잠수함으로까지 확대 적용하고 있다.정 수석부회장은 "영국은 단순한 협력 국가가 아니라 HD현대의 시작을 함께한 특별한 파트너"라며 "HD현대가 보유한 세계 최고 수준의 기술력과 선박 건조 역량을 바탕으로 영국 조선·해양산업 발전에 기여하고 양국 협력을 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.HD현대와 영국 왕실의 인연은 반세기 가까이 이어지고 있다. 고(故) 정주영 창업자는 양국 간 경제협력과 무역 증진에 기여한 공로를 인정받아 1977년 영국 정부로부터 대영제국훈장(CBE·Commander of the Order of the British Empire)을 받았다. 이어 1983년에는 서울올림픽 유치 활동을 위해 영국을 방문했을 당시 앤 공주와 만나 환담을 나누기도 했다.