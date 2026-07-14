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산업 자동차

포르쉐, 2027년형 주요 모델에 ‘티맵 오토’ 적용…한국형 내비게이션 첫 탑재

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남현수 기자

승인 : 2026. 07. 14. 14:10

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911·파나메라 등 주요 모델에 순정 적용…국내 환경 최적화
실시간 교통정보·복잡한 교차로 안내 강화
전기차 충전소 정보·배터리 프리컨디셔닝 지원
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티맵 오토가 탑재된 포르쉐 911 연출 이미지./포르쉐코리아
포르쉐코리아가 국내 고객 맞춤형 디지털 경험 강화를 위해 한국형 순정 내비게이션을 도입한다.

14일 포르쉐코리아는 2027년형 911과 파나메라, 카이엔, 타이칸에 '티맵 오토(TMAP AUTO)' 기반 한국형 내비게이션을 적용한다고 밝혔다.

새롭게 탑재되는 티맵 오토는 티맵모빌리티와의 기술 협력을 통해 개발된 한국형 순정 내비게이션으로, 국내 도로 환경에 최적화된 실시간 교통 정보와 지도 데이터를 제공한다. 이를 통해 경로 안내 정확도를 높이고 포르쉐 커뮤니케이션 매니지먼트(PCM) 시스템의 사용성을 개선했다.

포르쉐는 글로벌 인포테인먼트 시스템을 유지하면서도 국내 고객들이 익숙한 디지털 서비스를 차량에 접목해 보다 직관적인 주행 환경을 구현했다. 복잡한 도심 교차로와 고속도로 진출입 구간 안내는 물론 실시간 교통 상황과 주요 도로 정보를 제공해 운전 편의성을 높였다.

전기차 이용자를 위한 기능도 강화했다. 실시간 충전소 이용 가능 여부와 충전기 상세 정보, 이용 후기 등을 제공하며, 다양한 조건의 필터 검색을 지원해 상황에 맞는 충전소를 손쉽게 찾을 수 있도록 했다.

또 배터리 잔량을 기준으로 이동 가능한 범위를 보여주는 '레인지 맵(Range Map)' 기능과 충전 효율을 높이는 배터리 프리컨디셔닝 기능도 지원해 장거리 주행 시 편의성을 높였다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표는 "한국은 차량 내 디지털 서비스에 대한 고객 기대 수준이 매우 높은 시장"이라며 "티맵 오토 도입을 통해 이동 경험 전반의 완성도를 높이고 고객 중심의 디지털 경험을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
남현수 기자

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