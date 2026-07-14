닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260714010004955

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 07. 14. 08:46

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

코스피
13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전경 /연합뉴스
온라인 커뮤니티에 마지막 글을 남겼던 한 개인투자자가 사망했다는 유가족의 글이 올라왔다.

최근 에펨코리아에는 '주식갤러였던 저희 형님이 먼 길을 떠나셨습니다. 대신 감사 인사 올립니다'라는 제목의 게시물이 게재됐다.

작성자는 자신을 이용자의 동생이라고 소개하며 "형이 최근 주식 손실로 인한 어려움을 버티지 못하고 세상을 떠났다"고 밝혔다.

그는 "형은 생전 이곳에서 주식 이야기를 나누며 위로를 받았고 많은 시간을 보냈다"며 "함께해 준 이용자들에게 유가족을 대신해 감사의 말씀을 전하고 싶다"고 적었다.

이어 "시장 상황이 어려운 만큼 자산보다 자신의 몸과 마음을 먼저 돌보길 바란다"고 덧붙였다.

지난 6월 해당 이용자는 커뮤니티를 떠난다는 장문의 게시글을 작성했다.

당시 그는 코로나19 시기부터 이어온 주식갤러리 활동을 정리한다며 자신의 투자 경험을 공개했다.

글에 따르면 그는 목표했던 자산 규모인 15억~20억원을 달성했지만 이후 공허함을 느꼈다고 밝혔다. 지방에서 주택을 마련하고 배당 수익으로 생활하려는 계획을 세웠으나 목표를 이룬 뒤 삶의 의미를 잃었다는 것이다.

그는 공허함을 해소하기 위해 신용거래(미수)를 시작했고 이후 투자 규모가 커지면서 손실도 확대됐다고 설명했다. 보유 중이던 장기 투자 자산까지 처분해 미수금을 메웠지만 결국 큰 손실을 입었고 시장을 떠나기로 결정했다고 적었다.

게시글 말미에서 그는 투자자들에게 두 가지를 당부했다.

첫 번째는 미수와 과도한 레버리지 거래를 하지 말라는 것이었다. 그는 이러한 거래가 판단력을 흐리게 하고 손실을 키울 수 있다고 적었다.

두 번째는 돈이 삶의 전부가 아니라는 점이었다. 그는 목표했던 자산을 달성했음에도 함께 마음을 나눌 사람이 없는 현실에서 허무함을 느꼈다며 자산보다 삶과 인간관계의 가치를 돌아볼 필요가 있다고 밝혔다.

해당 글은 당시 주식갤러리 이용자들 사이에서 큰 관심을 받았다.

우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들렌(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

투자 손실로 세상 떠난 개인투자자…생전 남긴 ‘미수는 하지 말라’ 당부 재조명

2차 종합특검, 1차 특검과 엇갈린 국정원 수사…최고위층 기소 여부 주목

임금체계 ‘새판’ 짜는 현대차 노사…‘완전 월급제’ 도입 실익은?

트럼프, 이란 재봉쇄·호르무즈 ‘20% 통행료’…브렌트유 9.6% 폭등

[마켓파워] KCC 3세 승계, ‘증여’서 ‘차입 매수’로…새 국면 맞나

트럼프, 이란 봉쇄 재개·호르무즈 화물에 20% 요구…“미국이 수호자, 무상 수호 끝”

고양창릉 대출 공고 정정에도 반발…사전청약자 “디딤돌이 전용 모기지?”

지금 뜨는 뉴스

“무심코 누른 링크가…” 개인정보 탈탈 털리는 습관7

수지도 다녀갔다…글로벌 콘텐츠 촬영지로 부상한 이곳

최대 96% 할인… 진에어, 올해 마지막 특가 열렸다

요괴, 미식, 파티…올여름 피서는 테마파크로 떠나자

“자도 자도 피곤하네”…몸이 보내는 암 초기 신호 TOP7