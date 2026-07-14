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정치 국방

기품원, 국방첨단인증제도 도입 위한 공청회 개최

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이한솔 기자

승인 : 2026. 07. 14. 15:17

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운영체계·인증절차·평가기준·향후 추진계획 등 소개
14일, 대전 계룡스파텔에서 국방첨단인증 제도 도입을 위한 공청회를 개최했다 (1)
국방기술품질원이 14일 대전 계룡스파텔에서 국방첨단인증 제도 도입을 위한 공청회를 개최했다. /국방기술품질원
국방기술품질원이 14일 대전 계룡스파텔에서 국방첨단인증 제도 도입을 위한 공감대 형성·제도 발전방향 논의를 위해 공청회를 개최했다고 밝혔다.

국방첨단인증은 우수 민간 첨단기술·제품·서비스를 국방 분야에 효과적으로 활용하기 위해 마련 중인 제도다. 국방 활용 가능성이 높은 첨단기술을 평가·인증해 기술 신뢰성을 확보하고 국방시장 진입을 지원하는 것이 목적이다.

이번 공청회는 국방첨단인증 제도 추진 배경과 운영방안 등을 공유하고 다양한 이해관계자 의견 수렴을 위해 마련된 자리다. 산·학·연·군 관계자, 방산기업, 첨단기술 보유 스타트업 등 100여 명이 참석했다.

공청회에선 기품원이 추진 중인 국방첨단인증 제도의 운영 체계, 인증절차, 평가기준, 향후 추진계획이 소개됐다. 이어진 질의응답에선 제도 실효성 제고 및 첨단기술 시장 진입에 대한 활용성 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

특히 인증대상·평가항목·인증절차·사후관리 체계 등에 대한 다양한 의견이 오갔다. 기품원은 이를 검토해 향후 제도 설계와 운영방안에 적극 반영할 방침이다.

장지형 기품원 기술연구본부장은 "국방첨단인증은 민간 우수 첨단기술이 국방 분야로 원활히 유입될 수 있도록 지원하는 제도적 기반이 될 것"이라며 "이번 공청회에서 제시된 다양한 의견을 반영해 산업계가 체감할 수 있는 실효성 있는 인증제도를 마련하겠다"고 밝혔다.
이한솔 기자

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