쿠쿠, 미식가전 3종 활용한 홈보양 조리 제안…“다양한 경험”

[이미지1] 쿠쿠 미식컬렉션 AI 트리플 프리존 인덕션 레인지 0 쿠쿠 미식컬렉션 AI 트리플 프리존 인덕션 레인지. /쿠쿠

쿠쿠가 초복을 앞두고 AI 인덕션과 직화스팀오븐, 에어프라이어 등 미식가전 라인업을 활용해 누구나 손쉽게 완성할 수 있는 '홈보양' 조리를 제안했다.14일 쿠쿠에 따르면 이번 제안은 이 같은 쿠쿠의 미식가전 3종으로 알찬 홈보양 상을 차릴 수 있는데 중점을 두고 있다.우선 쿠쿠 미식컬렉션 AI 트리플 프리존 인덕션 레인지는 19만1000여개의 끓는 소리 데이터를 학습한 AI 사운드 감지 센서를 탑재, 물과 육수는 물론 점성이 있는 삼계탕이나 보양탕도 끓어넘침 없이 안심하고 끓일 수 있다.여기에 쿠쿠만의 특허 기술인 '교차가열'은 열 쏠림 현상을 막아 전복죽이나 낙지죽처럼 장시간 저어야 하는 요리도 눌어붙음 없이 균일하게 조리하도록 돕는다. 독보적인 290mm 트리플 대화구와 3400W 초고화력을 지원, 삼계탕용 큰 냄비부터 재료 손질용 소스팬까지 용기 크기에 구애받지 않고 자유롭게 사용할 수 있다.쿠쿠 직화스팀오븐은 전자레인지, 에어프라이어, 오븐 등 9가지 조리 기능을 하나로 모은 미식가전으로 '트리플 직화 그릴 & 스팀쿡' 기술을 통해 전복이나 새우 버터구이 같은 보양 요리도 겉은 바삭하고 속은 촉촉하게 완성한다. 쿠쿠 팬리스 에어프라이어는 뜨거운 직화 열기 없이도 삼겹살이나 장어, 닭가슴살 등 단백질 식재료를 간편하게 조리할 수 있다.쿠쿠 관계자는 "앞으로도 차별화된 히팅 기술과 스마트 기능을 바탕으로 일상 속 다양한 미식 경험을 제안하는 제품을 지속 선보일 계획"이라고 말했다.